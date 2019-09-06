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10:54

Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX

Внедорожник оценили минимум в 4 565 000 рублей

Российские дилеры Lexus начали принимать заказы на обновленный GX 460. В шоу-румах внедорожники появятся осенью этого года. В зависимости от комплектации цена GX составит от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.

Обновленный Lexus GX 460 по-прежнему оснащается 4,6-литровым бензиновым V8. Двигатель выдает 296 лошадиных сил и 438 Нм крутящего момента. Он сопряжен с шестидиапазонным «автоматом» и полным приводом с электронной блокировкой межосевого дифференциала и двухступенчатой раздаточной коробкой. В арсенале внедорожника есть системы помощи на спуске и подъеме, а также внедорожный круиз Crawl Control и селектор режимов движения Multi-Terrain Select с пятью предустановленными профилями.

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На отечественном рынке у GX 460 будет четыре комплектации: Executive 5, Executive Sport 5, Premium и Premium Sport. Уже в базе у внедорожника есть светодиодная передняя и задняя оптика, 18-дюймовые колеса, руль с кожаной оплёткой и подогревом, отделка салона полуанилиновой кожей, кресла с памятью положения, задняя пневмоподвеска, мультимедийная система с девятью динамиками, Bluetooth и USB-портами.

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Топовые версии получили третий ряд сидений, автоматический дальний свет, систему кругового обзора, переключатель ездовых режимов Multi-Terrain Select и аудиосистему Mark Levinson с 17 динамиками. Исполнения с приставкой Sport отличаются аэродинамическими накладками на бамперы, формой корпусов зеркал, насадкой на выхлоп и колесами другого дизайна.

В список оснащения GX 460 также входит комплекс безопасности Lexus Safety System+, в который включены система предупреждения столкновений с функцией автоматического торможения, контроль полосы и адаптивный круиз-контроль.