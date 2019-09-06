Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX

На отечественном рынке у GX 460 будет четыре комплектации: Executive 5, Executive Sport 5, Premium и Premium Sport. Уже в базе у внедорожника есть светодиодная передняя и задняя оптика, 18-дюймовые колеса, руль с кожаной оплёткой и подогревом, отделка салона полуанилиновой кожей, кресла с памятью положения, задняя пневмоподвеска, мультимедийная система с девятью динамиками, Bluetooth и USB-портами.