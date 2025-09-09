Lexus представил обновленный седан IS

Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решетки.

По умолчанию колесные диски 18-дюймовые, а за доплату доступны 19-дюймовые облегченные, которые можно дооснастить красными тормозными суппортами. Длина выросла на 10 миллиметров до 4720. Прочие габариты остались прежними. Также IS расширили палитру кузовных оттенков: теперь в ней восемь вариантов, включая новый светло-серый Neutrino Gray с металлическим блеском.