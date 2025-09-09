Lexus представил обновленный седан IS

Lexus представил обновленный седан ISВ продажу он поступит в начале следующего года
Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решетки.
По умолчанию колесные диски 18-дюймовые, а за доплату доступны 19-дюймовые облегченные, которые можно дооснастить красными тормозными суппортами. Длина выросла на 10 миллиметров до 4720. Прочие габариты остались прежними. Также IS расширили палитру кузовных оттенков: теперь в ней восемь вариантов, включая новый светло-серый Neutrino Gray с металлическим блеском.
я выбрал вместо рекламы.
В салоне установлены новые дисплеи «приборки» и мультимедийной системы, увеличенные до 12,3 дюйма. В отделке применены натуральные волокна бамбука.
Электроусилитель руля заменен на новый с переменным передаточным числом: он чувствительнее и требует меньшего угла поворота рулевого колеса. Кроме того, благодаря перенастройке подвески автомобиль стал устойчивее, а неровности дороги меньше чувствуются в салоне. Фирменный комплекс систем безопасности пополнила Advanced Drive, позволяющая убирать руки с руля во время заторов на магистралях.
Исполнений только два — IS 350 и IS 300h. Первое будет продаваться с задним и полным приводом в связке восьмидиапазонным и шестидиапазонным автоматом соответственно. У IS 300h будет только заднеприводный вариант и вариатор.