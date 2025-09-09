Новости
Опубликовано 09 сентября 2025, 17:59
1 мин.

Lexus представил обновленный седан IS

В продажу он поступит в начале следующего года
Lexus IS пережил рестайлинг. В Японии дебютировала обновленная версия четырехдверки IS, которой слегка подправили внешность, перенастроили рулевое управление и добавили новых функций. При этом будут предложены только две модификации — IS 300h и IS 350. Продажи стартуют в начале 2026 года.
Lexus IS
Lexus IS
© Lexus
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решетки.

По умолчанию колесные диски 18-дюймовые, а за доплату доступны 19-дюймовые облегченные, которые можно дооснастить красными тормозными суппортами. Длина выросла на 10 миллиметров до 4720. Прочие габариты остались прежними. Также IS расширили палитру кузовных оттенков: теперь в ней восемь вариантов, включая новый светло-серый Neutrino Gray с металлическим блеском.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Lexus IS

© Lexus

В салоне установлены новые дисплеи «приборки» и мультимедийной системы, увеличенные до 12,3 дюйма. В отделке применены натуральные волокна бамбука.

Читайте на тему:

Электроусилитель руля заменен на новый с переменным передаточным числом: он чувствительнее и требует меньшего угла поворота рулевого колеса. Кроме того, благодаря перенастройке подвески автомобиль стал устойчивее, а неровности дороги меньше чувствуются в салоне. Фирменный комплекс систем безопасности пополнила Advanced Drive, позволяющая убирать руки с руля во время заторов на магистралях.

Исполнений только два — IS 350 и IS 300h. Первое будет продаваться с задним и полным приводом в связке восьмидиапазонным и шестидиапазонным автоматом соответственно. У IS 300h будет только заднеприводный вариант и вариатор.

Источник:Lexus
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Lexus
#IS
#Новинки
#Япония