Lexus задумался о выпуске самолетов

В 2016 году HondaJet установил два рекорда скорости. Он долетел от аэропорта Тетерборо (штат Нью-Джерси) до города Форт-Лодерейл (Флорида) за рекордные 2 часа 51 минуту, а также из Бостона (Массачусетс) до Палм-Бич (Флорида) за 2 часа и 58 минут.