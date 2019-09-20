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15:10

Lexus задумался о выпуске самолетов

Компании необходимо присутствовать на земле, воде и в воздухе

Lexus QZ 618 Galactic Enforcer из фильма «Люди в чёрном»
Глава Toyota Акио Тойода предположил, что премиальный бренд Lexus вполне может заняться выпуском самолетов. Как компания, основная цель которой создавать продукты, «обеспечивающие свободу передвижения», она должна присутствовать на земле, воде и в воздухе.

Смелое заявление прозвучало сразу же после спуска на воду первой серийной яхты Lexus. Судно морского типа с индексом LY 650 разработали интернациональной командой: за дизайн отвечала итальянская студия Nuvolari Lenard, а за постройку — американская верфь Marquis Yachts. Яхту длиной около 20 метров оснастили безвальными моторами Volvo Penta IPS и коммуникационным комплексом LY-Link, позволяющим удаленно управлять освещением и работой климатической установки.

Toyota есть на кого равняться. Постройкой самолетов занимается японская Honda, и довольно успешно. В первом полугодии 2019 года Honda Aircraft Company поставила клиентам 17 бизнес-джетов, что сделало единственную модель компании самой популярной в классе. Конкурентами реактивного двухмоторного Honda HA-420 HondaJet называют Cessna Citation M2, Eclipse 550 и Embraer Phenom 100.

HondaJet

В 2016 году HondaJet установил два рекорда скорости. Он долетел от аэропорта Тетерборо (штат Нью-Джерси) до города Форт-Лодерейл (Флорида) за рекордные 2 часа 51 минуту, а также из Бостона (Массачусетс) до Палм-Бич (Флорида) за 2 часа и 58 минут.