Lexus задумался о выпуске самолетов

Смелое заявление прозвучало сразу же после спуска на воду первой серийной яхты Lexus. Судно морского типа с индексом LY 650 разработали интернациональной командой: за дизайн отвечала итальянская студия Nuvolari Lenard, а за постройку — американская верфь Marquis Yachts. Яхту длиной около 20 метров оснастили безвальными моторами Volvo Penta IPS и коммуникационным комплексом LY-Link, позволяющим удаленно управлять освещением и работой климатической установки.
Toyota есть на кого равняться. Постройкой самолетов занимается японская Honda, и довольно успешно. В первом полугодии 2019 года Honda Aircraft Company поставила клиентам 17 бизнес-джетов, что сделало единственную модель компании самой популярной в классе. Конкурентами реактивного двухмоторного Honda HA-420 HondaJet называют Cessna Citation M2, Eclipse 550 и Embraer Phenom 100.
В 2016 году HondaJet установил два рекорда скорости. Он долетел от аэропорта Тетерборо (штат Нью-Джерси) до города Форт-Лодерейл (Флорида) за рекордные 2 часа 51 минуту, а также из Бостона (Массачусетс) до Палм-Бич (Флорида) за 2 часа и 58 минут.