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15:34

Lexus спустил на воду свою первую яхту

Публике судно покажут на международной выставке яхт в Форт-Лодердейл

Компания Lexus вместе с американской верфью Marquis Yachts завершили подстройку яхты Lexus LY 650. Ее мировая премьера состоялась в городке Бока-Ратон на восточном побережье Флориды.

Яхта класса люкс LY 650 — это часть проекта по «исследованию возможностей мира роскоши и активного образа жизни», попытка Lexus стать не только автомобильным, но и лайфстайл-брендом. Дизайн судна основан на фирменной концепции L-finesse и вдохновлен экспериментальным катером Sport Yacht, который показали в 2017 году на специальном мероприятии в Майами.

Довести идею до серийного воплощения помогла итальянская дизайн-студия Nuvolari Lenard и верфь Marquis Yachts, на которой изготовили композитный корпус из усиленного стекло- и углеволокном полимера. Одновременно с этим Toyota адаптировала свою производственную систему (Toyota Production System, TPS) с параллельным инжинирингом, сокращением времени производственного цикла и постоянным контролем качества к выпуску яхт. Это позволило создать продукт с беспрецедентным вниманием к деталям, соответствующий традиционным японским представлением о чувственности и гостеприимстве (омотэнаси).

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В облике Lexus LY 650 немало отсылок в основному бизнесу компании. Например, линия крыши кабины, на которой находится открытый мостик, вызывает ассоциации с купеобразным кузовом, а металлические акценты на носу и L-образные воздухозаборники роднят яхту со всеми последними моделями марки. На борту судна есть три каюты, каждая — с собственным душем, и спальные места для шести человек. В отсеке на палубе установлены два капитанских кресла и два дивана.

В движение яхту приводят два безвальных мотора Volvo Penta IPS. Мощность каждого составляет 1050, 1250 или 1350 лошадиных сил. Топливные баки вмещают 4012 литра дизеля, объём емкости для пресной воды — 852 литра. Управлять основными системами яхты и получать информацию об их состоянии можно удаленно с помощью коммуникационного комплекса LY-Link, а в качестве опции покупатели могут заказать аудиосистему Mark Levinson с объемным звучанием.

Перед публикой яхта Lexus впервые покажется на международной выставке яхт в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Автомобили часто становятся источником вдохновения для дизайнеров яхт. Так, студия Officina Armare из Милана перенесла эстетику Lamborghini на воду и придумала концептуальный скоростной катер A43. Пока судно существует только в виде рендеров, но не исключено, что кто-то может взяться за реализацию проекта «в металле».