Lexus спустил на воду свою первую яхту

В движение яхту приводят два безвальных мотора Volvo Penta IPS. Мощность каждого составляет 1050, 1250 или 1350 лошадиных сил. Топливные баки вмещают 4012 литра дизеля, объём емкости для пресной воды — 852 литра. Управлять основными системами яхты и получать информацию об их состоянии можно удаленно с помощью коммуникационного комплекса LY-Link, а в качестве опции покупатели могут заказать аудиосистему Mark Levinson с объемным звучанием.

Перед публикой яхта Lexus впервые покажется на международной выставке яхт в Форт-Лодердейл, штат Флорида.