Lexus LC обновился для США

Купе Lexus LC для американского рынка получило небольшую порцию обновлений и шагнуло в 2025 модельный год. Теперь спорткар можно заказать в сером цвете Iridium — раньше в него красили только лимитированный LC 500 Inspiration Series. Двухдверка с V8 обзавелась передней и задней распорками в днище, которые немного улучшили управляемость, а LC 500h с пакетом Sport получил углепластиковые накладки на пороги. Новшество салона — частичная отделка пассажирского сиденья алькантарой.