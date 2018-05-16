Флагманский кроссовер Lexus назовут LQ

Компания Lexus зарегистрировала в патентном ведомстве США торговую марку LQ. По предварительной информации, обозначение будет использоваться для флагманского кроссовера, товарной версии концепт-кара LF-1 Limitless. Об этом сообщает AutoGuide.

Буква «L» в линейке Lexus, как правило, используется для обозначения топовых моделей: купе LC, флагманского седана LS и внедорожника LX. При этом «Q» сейчас применяется как для седанов и купе, так и для кроссоверов — в виде буквенного сочетания QX.

Одно из предположений — Lexus может снова изменить порядок наименования моделей и использовать букву «Q» исключительно для кроссоверов.

Концептуальный вседорожник LF-1 Limitless дебютировал в январе на автосалоне в Детройте. Прототип продемонстрировал новый язык дизайна марки — «расплавленная катана» — и новые технологии. В частности, вседорожник получил автопилот и четырехмерную навигационную систему.

При этом производитель не сообщил никакой информации о силовой установке концепт-кара. Предполагается, что конструкция LF-1 Limitless позволяет укомплектовать такую машину водородным, гибридным, бензиновым или полностью электрическим агрегатом.