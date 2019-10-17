Внедорожник Lexus LX обзаведётся «шестисотой» версией

В настоящий момент Lexus продаёт в США LX только в исполнении 570 с атмосферным 5,7-литровым V8 мощностью 383 лошадиные силы и крутящим моментом 546 Нм. На других рынках, в том числе в России, есть исполнение LX 450d с 4,5-литровым 272-сильным дизелем (650 Нм крутящего момента).

Если бы Lexus остался верен текущей схеме обозначений, то версия LX 600 должна была бы получить 6,0-литровый мотор. Однако ни у Lexus, ни у Toyota нет актуальных двигателей с таким рабочим объёмом, и такой агрегат вряд ли будет выпущен с учётом всеобщего даунсайзинга и борьбы за экологию. Наиболее вероятно, что LX 600 получит другой негибридный силовой агрегат семейства Toyota, например 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным наддувом и непосредственным впрыском топлива, знакомый по Lexus LS 500. Мощность такого мотора достигает 415 лошадиных сил, крутящий момент — 600 Нм.