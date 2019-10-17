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17:01

Внедорожник Lexus LX обзаведётся «шестисотой» версией

Компания Lexus зарегистрировала товарный знак LX 600 в американском патентном ведомстве

© Lexus
Флагманский внедорожний Lexus LX получит новую топ-модификацию. Буквенно-цифровое обозначение LX 600 зарегистрировано в Бюро по патентам и товарным знакам США, что может свидетельствовать о расширении моторной гаммы.

В настоящий момент Lexus продаёт в США LX только в исполнении 570 с атмосферным 5,7-литровым V8 мощностью 383 лошадиные силы и крутящим моментом 546 Нм. На других рынках, в том числе в России, есть исполнение LX 450d с 4,5-литровым 272-сильным дизелем (650 Нм крутящего момента).

Если бы Lexus остался верен текущей схеме обозначений, то версия LX 600 должна была бы получить 6,0-литровый мотор. Однако ни у Lexus, ни у Toyota нет актуальных двигателей с таким рабочим объёмом, и такой агрегат вряд ли будет выпущен с учётом всеобщего даунсайзинга и борьбы за экологию. Наиболее вероятно, что LX 600 получит другой негибридный силовой агрегат семейства Toyota, например 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным наддувом и непосредственным впрыском топлива, знакомый по Lexus LS 500. Мощность такого мотора достигает 415 лошадиных сил, крутящий момент — 600 Нм.

По другой версии наименование LX 600 запатентовано «про запас» для внедорожника следующего поколения. Нынешний Lexus LX выпускается с 2008 года и слухи о разработке третьего поколения внедорожников появляются всё активнее.

Не исключено, что подробности о Lexus LX 600 появятся уже на следующей неделе на автосалоне в Токио.

Источник: Auto Guide