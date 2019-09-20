Toyota опровергла выход нового поколения Land Cruiser в 2020 году

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser 200 продается на рынке уже 12 лет, и за это время модель лишь дважды подвергли рестайлингу – в 2012 и 2015 годах. Несмотря на солидный срок, японский автопроизводитель не торопится представить новый внедорожник. Более того, название, технические характеристики и дизайн автомобиля пока не утверждены. Общего понимания о том, каким получится следующий Land Cruiser, тоже нет.

Ранее в Сети появились рендеры, однако в Toyota назвали их «спекулятивными» и заявили, что «они не имеют ничего общего даже с первыми зарисовками, которые мы видели». Информацию о предполагаемых моторах – «шестерках», которые придут на смену V8 – в компании также назвали «не соответствующими действительности».