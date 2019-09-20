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13:15

Toyota опровергла выход нового поколения Land Cruiser в 2020 году

В компании резко отреагировали на информацию журналистов о сроках дебюта новинки

Toyota Land Cruiser 200 нынешнего поколения
В разговоре с «Мотором» представитель бренда Toyota сообщил, что «новое поколение Toyota Land Cruiser точно не будет представлено в 2020 году». Это заявление опровергает информацию японского портала Best Car, утверждавшего, что внедорожник дебютирует осенью будущего года.

Нынешнее поколение Toyota Land Cruiser 200 продается на рынке уже 12 лет, и за это время модель лишь дважды подвергли рестайлингу – в 2012 и 2015 годах. Несмотря на солидный срок, японский автопроизводитель не торопится представить новый внедорожник. Более того, название, технические характеристики и дизайн автомобиля пока не утверждены. Общего понимания о том, каким получится следующий Land Cruiser, тоже нет.

Ранее в Сети появились рендеры, однако в Toyota назвали их «спекулятивными» и заявили, что «они не имеют ничего общего даже с первыми зарисовками, которые мы видели». Информацию о предполагаемых моторах – «шестерках», которые придут на смену V8 в компании также назвали «не соответствующими действительности».

На сегодняшний день Toyota Land Cruiser 200 можно купить в России с 4,6-литровым бензиновым мотором мощностью 309 лошадиных сил либо с 249-сильным дизелем 4.5. Оба они сочетаются с шестидиапзонным «автоматом». Цены на внедорожник стартуют с отметки 4 725 000 рублей.