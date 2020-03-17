В России начались продажи самой дорогой версии Lexus LX

Lexus LX 570 Black Vision можно узнать по затемненным передним, противотуманным фарам и задним фонарям, фирменной веретенообразной решетке и 21-дюймовым дискам особого дизайна. Эти и другие детали выполнены в черном цвете – например, накладки на зеркала заднего вида и бамперы, дверные ручки и рейлинги на крыше. Новинка доступна только с черным кожаным салоном.