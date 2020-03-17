В России начались продажи самой дорогой версии Lexus LX

Lexus LX 570 Black Vision можно узнать по затемненным передним, противотуманным фарам и задним фонарям, фирменной веретенообразной решетке и 21-дюймовым дискам особого дизайна. Эти и другие детали выполнены в черном цвете – например, накладки на зеркала заднего вида и бамперы, дверные ручки и рейлинги на крыше. Новинка доступна только с черным кожаным салоном.
На выбор предлагаются две модификации: с 5,7-литровым бензиновым мотором (367 сил) либо дизелем V8 объемом 4,5 литра (272 силы). Однако версия на «тяжелом» топливе не получила затемненную радиаторную решетку и черные корпуса наружных зеркал.
Lexus LX с бензиновым двигателем в базовой комплектации стоит от 6 861 000 рублей, а цены на дизельный вариант стартуют от 6 530 000 рублей. По собственной информации «Мотора», за первые два месяца 2020 года в России было продано 247 таких экземпляров LX.