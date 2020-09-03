Российский Lexus LX обзавёлся двумя новыми спецверсиями

Отличия от стандартных версий сводятся к новому дизайну решётки радиатора с узором, как у «младших» UX, RX и GX, а также наличию накладок на передний и задний бампер и 21-дюймовых двухцветных дисков. Кроме того, для LX в исполнении Heritage V8 стали доступны новые цвета кузова: темно-зеленый металлик и светло-коричневый.

LX Heritage Black Vision V8 получил новые бамперы в спортивном стиле, чёрные дверные ручки, рейлинги и молдинги боковых стекол, частично затемнённую оптику и противотуманки с чёрной же окантовкой. О принадлежности к спецсерии говорит эмблема Heritage V8 с приставкой Black Vision.

Для обеих версий предусмотрена аудиосистема Mark Levinson с 19 динамиками и пара 11,6-дюймовых мониторов для пассажиров второго ряда.