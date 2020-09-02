В России стартовали продажи «чёрной» спецверсии Lexus RX

Обе «чёрные» спецверсии укомплектованы системой активной помощи при повороте, системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения, системой автоматического торможения, распознавания пешеходов, а также системой мониторинга слепых зон с отображением предупреждающих сигналов в боковых зеркалах.

Обычный RX 300 AWD в начальной комплектации Executive стоит 3 815 000 рублей. Таким образом, Black-версия обойдётся на 353 тысячи дороже. Что касается стандартного RX 350, то его можно купить за 4 420 000 рублей – на 189 тысяч рублей дешевле спецверсии Black Vision.