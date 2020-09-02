В России стартовали продажи «чёрной» спецверсии Lexus RX

В чёрном цвете выполнены радиаторная решётка и корпуса наружных зеркал, а в числе других внешних отличий – обвес с аэродинамическими накладками на переднем и заднем бамперах и нижней части дверей, а также 20-дюймовые диски с двухцветным тёмно-бронзовым покрытием. Несмотря на приставку Black в названии спецверсии, кроссовер доступен не только в чёрном цвете кузова, но и ещё в восьми: искрящемся белом, сером, светло-сером, красном, коричневом, светло-бежевом, тёмно-зеленом и тёмно-синем.
RX 300 Black Vision приводит в движение 238-сильный мотор, а вариант RX 350 Black Vision оснащается двигателем мощностью 299 лошадиных сил. В первом случае пару мотору составляет шестидиапазонный «автомат», а во втором — восьмидиапазонный.
Обе «чёрные» спецверсии укомплектованы системой активной помощи при повороте, системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения, системой автоматического торможения, распознавания пешеходов, а также системой мониторинга слепых зон с отображением предупреждающих сигналов в боковых зеркалах.
Обычный RX 300 AWD в начальной комплектации Executive стоит 3 815 000 рублей. Таким образом, Black-версия обойдётся на 353 тысячи дороже. Что касается стандартного RX 350, то его можно купить за 4 420 000 рублей – на 189 тысяч рублей дешевле спецверсии Black Vision.
«Чёрные» спецверсии с затемнёнными элементами экстерьера и интерьера и расширенным списком оборудования популярны на российском рынке. Например, летом таким исполнением (под названием Nightfall Edition) обзавелась Kia Sportage, а весной вариант Black Edition предложили для Mitsubishi Eclipse Cross. Версия Black есть даже у российского внедорожника Lada 4x4.