В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом

Рекордный внедорожник — это Lexus LX 470 серебристого цвета в комплектации R1. Он оснащен 4,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 234 лошадиные силы (434 Нм момента), совмещенным с пятидиапазонным «автоматом». За время эксплуатации на машине заменили радиатор, генератор и кондиционер. Собственник подчеркивает, что до 500 тысяч километров с внедорожником вообще не было никаких проблем.
В российском представительстве Lexus сообщают, что после фиксации рекордного пробега LX 470 сдали в трейд-ин. Собственник приобрел другой автомобиль, который, как он надеется, сможет проехать еще больше. На этот раз выбор пал на LX 570.
Накануне мы рассказали об американке Фарре Хейнс, которая на своей рабочей Hyundai Elantra за пять лет проехала более 1,6 миллиона километров. В награду за столь выдающееся достижение Hyundai USA обновил одометр седана, а также подарил владелице золотую рамку для номерного знака с отметкой «1 Million Mile Club».