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9:22

В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом

LX 470 с 2006 года использовался в качестве корпоративного автомобиля

В России найден Lexus с миллионным пробегом. Внедорожник LX 470 приобретен одной из московских фирм в 2006 году, а уже в 2018 его одометр достиг отметки в 999 999 километров. При этом автомобиль из корпоративного парка проезжал по 200-500 километров ежедневно.

Рекордный внедорожник — это Lexus LX 470 серебристого цвета в комплектации R1. Он оснащен 4,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 234 лошадиные силы (434 Нм момента), совмещенным с пятидиапазонным «автоматом». За время эксплуатации на машине заменили радиатор, генератор и кондиционер. Собственник подчеркивает, что до 500 тысяч километров с внедорожником вообще не было никаких проблем.

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В российском представительстве Lexus сообщают, что после фиксации рекордного пробега LX 470 сдали в трейд-ин. Собственник приобрел другой автомобиль, который, как он надеется, сможет проехать еще больше. На этот раз выбор пал на LX 570.

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Накануне мы рассказали об американке Фарре Хейнс, которая на своей рабочей Hyundai Elantra за пять лет проехала более 1,6 миллиона километров. В награду за столь выдающееся достижение Hyundai USA обновил одометр седана, а также подарил владелице золотую рамку для номерного знака с отметкой «1 Million Mile Club».

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