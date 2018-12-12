В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом

В России найден Lexus с миллионным пробегом. Внедорожник LX 470 приобретен одной из московских фирм в 2006 году, а уже в 2018 его одометр достиг отметки в 999 999 километров. При этом автомобиль из корпоративного парка проезжал по 200-500 километров ежедневно.