«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами

Digital Outer Mirrors представляют собой компактные и аэродинамичные модули, выполненные в форме близкой к обычным боковым зеркалам. Из-за небольшого размера они не только улучшают обзорность, но также снижают уровень шума от ветра и не подвержены влиянию осадков: дизайн камер практически исключает налипание на них снега и скопление капель воды.