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10:23

«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами

Первым технологию Digital Outer Mirrors получит новый Lexus ES

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Седан Lexus ES станет первой массовой моделью, оснащенной «виртуальными» боковыми зеркалами Digital Outer Mirrors. Вместо традиционных элементов, на машинах для японского рынка будут устанавливаться специальные камеры, транслирующие картинку на дисплеи, установленные внутри салона. Продажи нового ES на домашнем рынке начнутся в октябре.

Digital Outer Mirrors представляют собой компактные и аэродинамичные модули, выполненные в форме близкой к обычным боковым зеркалам. Из-за небольшого размера они не только улучшают обзорность, но также снижают уровень шума от ветра и не подвержены влиянию осадков: дизайн камер практически исключает налипание на них снега и скопление капель воды.

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Изображение с «виртуальных» зеркал транслируется на пятидюймовые дисплеи, установленные в нижней части передних стоек. Система автоматически активирует нужную область обзора — левая сторона, правая и позади автомобиля — при включении поворотников или задней передачи. Водитель также может вручную активировать камеры и расширить периферийный обзор области вокруг машины.

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Аналогичное решение использует Audi на электрическом кроссовере e-tron. Камеры транслируют картинку на OLED-дисплеи, расположенные между дверьми и передней панелью. Предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка. Их можно переключать с помощью интерфейса мультимедийной системы MMI.

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