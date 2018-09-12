«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами

Digital Outer Mirrors представляют собой компактные и аэродинамичные модули, выполненные в форме близкой к обычным боковым зеркалам. Из-за небольшого размера они не только улучшают обзорность, но также снижают уровень шума от ветра и не подвержены влиянию осадков: дизайн камер практически исключает налипание на них снега и скопление капель воды.
Изображение с «виртуальных» зеркал транслируется на пятидюймовые дисплеи, установленные в нижней части передних стоек. Система автоматически активирует нужную область обзора — левая сторона, правая и позади автомобиля — при включении поворотников или задней передачи. Водитель также может вручную активировать камеры и расширить периферийный обзор области вокруг машины.
Аналогичное решение использует Audi на электрическом кроссовере e-tron. Камеры транслируют картинку на OLED-дисплеи, расположенные между дверьми и передней панелью. Предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка. Их можно переключать с помощью интерфейса мультимедийной системы MMI.