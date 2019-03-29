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18:41

У «Лексуса» появится роскошный минивэн

Компания покажет в Шанхае модель «нового уровня»

Компания Lexus готовится к мировой премьере таинственной модели «нового уровня». Ее публичный дебют состоится на автосалоне в Шанхае, который откроется 16 апреля. Китайские СМИ уверены, что речь идет о минивэне — перелицованной версии Toyota Alphard.
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В прошлом году президент филиппинского офиса Lexus публично заявил, что в линейке премиальной марки появится минивэн. Произойдет это в 2019-м. Кроме того, в Китае компания уже зарегистрировала новые обозначения LM350 и LM300h, которые не характерен ни для седанов, ни для кроссоверов.

На единственном изображении видно, что новинка будет выполнена в традиционном для нынешних Lexus дизайне, с веретенообразной решеткой радиатора и узкими фарами. Журналисты из КНР указывают, что форма дневных ходовых огней напоминает древнекитайское оружие в форме крюка. Гамма двигателей минивэна Lexus будет идентична таковой у Alphard: 3,5-литровый V6 (301 сила) или гибрид на базе «атмосферника» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил.

Toyota Alphard S для японского рынка

В ноябре прошлого года появилась информация, что Lexus работает над вседорожником, способным составить конкуренцию Lamborghini Urus. Внешне он будет похож на концепт LF-1 Limitless, получит двигатель от LC F и 10-диапазонный «автомат».

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