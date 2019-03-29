У «Лексуса» появится роскошный минивэн

В прошлом году президент филиппинского офиса Lexus публично заявил, что в линейке премиальной марки появится минивэн. Произойдет это в 2019-м. Кроме того, в Китае компания уже зарегистрировала новые обозначения LM350 и LM300h, которые не характерен ни для седанов, ни для кроссоверов.

На единственном изображении видно, что новинка будет выполнена в традиционном для нынешних Lexus дизайне, с веретенообразной решеткой радиатора и узкими фарами. Журналисты из КНР указывают, что форма дневных ходовых огней напоминает древнекитайское оружие в форме крюка. Гамма двигателей минивэна Lexus будет идентична таковой у Alphard: 3,5-литровый V6 (301 сила) или гибрид на базе «атмосферника» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил.