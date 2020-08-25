Lexus придумал название для кроссовера меньше UX

О будущем компакте известно, что он разделит платформу GA-C с недавним Toyota Yaris Cross и будет сравним с ним по размерам: в длину кроссовер составит около 4,2-4,3 метра (против 4,5 метра у Lexus UX). Ожидается, что силовая установка также перекочует с Yaris Cross – 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор суммарной мощностью 116 лошадиных сил. Привод – передний либо полный, не исключена и модификация с системой E-Four с отдельным мотор-генератором в приводе задней оси.

Компактный кроссовер Lexus будет стоить на порядок дороже Yaris Cross, примерно на уровне 27 тысяч евро (2,3 миллиона рублей). На рынке будущий Lexus BX появится не раньше 2023 года.