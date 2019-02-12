Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12 февраля, 10:41

Для Lexus UX сделали покрышки в стиле кроссовок Nike

Над их внешностью работал известный дизайнер Джон Эллиот

На неделе моды в Нью-Йорке компания Lexus и дизайнер Джон Эллиот представили кроссовер UX, обутый в специально разработанные для него покрышки. Их облик вдохновлён классическим силуэтом кроссовок John Elliott x Nike AF1.

Цель проекта Sole of the UX была в переносе и адаптации отдельных стилистических элементов кроссовок на покрышки. В частности, речь идет от цветовой схеме «белый на белом», двойной прострочке и металлическом декоре. По словам Эллиота, в своей работе он объединил идею уличной одежды и дизайн Air Force 1 с брендом, далеким от мира моды.

Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе

«Lexus UX был задуман и спроектирован для города, — говорит вице-президент по маркетингу Лиза Матераццо — Мы хотели продвинуть эту концепцию еще дальше и подчеркнуть значимость уличной одежды — создать шины в стиле классических стритвир-кроссовок».

Самый маленький кроссовер Lexus предлагается на российском рынке по цене от 2 316 000 рублей. Модель доступна в двух модификациях: UX 200 c атмосферным двигателем мощностью 150 сил и гибридной UX 250h AWD с силовой установкой, выдающей 178 сил.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...