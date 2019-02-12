Для Lexus UX сделали покрышки в стиле кроссовок Nike

Цель проекта Sole of the UX была в переносе и адаптации отдельных стилистических элементов кроссовок на покрышки. В частности, речь идет от цветовой схеме «белый на белом», двойной прострочке и металлическом декоре. По словам Эллиота, в своей работе он объединил идею уличной одежды и дизайн Air Force 1 с брендом, далеким от мира моды.