Lexus NX готовится к смене поколения: новая фотография и дата дебюта

Новый Lexus NX ранее стал жертвой утечки — видео, на котором автомобиль можно было рассмотреть со всех ракурсов, в том числе и салон, слили в Сеть. В ролике продемонстрировали начальную модификацию с индексом NX 200, а также гибридные версии NX 350h и 450h+. Серьезных изменений во внешности кроссовера не предвидится: новинка получила светодиодные дневные ходовые огни и решетку радиатора с узором из вертикальных элементов.

В салоне появились новый сенсорный экран мультимедийной системы, компактный рычаг коробки передач и беспроводная зарядка для смартфона, а режимы движения по-прежнему переключаются с помощью «шайбы». Панель приборов полностью цифровая, а опционально доступен проекционный дисплей.