Lexus NX готовится к смене поколения: новая фотография и дата дебюта

Lexus NX готовится к смене поколения: новая фотография и дата дебютаДо премьеры модели остается меньше двух недель
Новый Lexus NX ранее стал жертвой утечки — видео, на котором автомобиль можно было рассмотреть со всех ракурсов, в том числе и салон, слили в Сеть. В ролике продемонстрировали начальную модификацию с индексом NX 200, а также гибридные версии NX 350h и 450h+. Серьезных изменений во внешности кроссовера не предвидится: новинка получила светодиодные дневные ходовые огни и решетку радиатора с узором из вертикальных элементов.
В салоне появились новый сенсорный экран мультимедийной системы, компактный рычаг коробки передач и беспроводная зарядка для смартфона, а режимы движения по-прежнему переключаются с помощью «шайбы». Панель приборов полностью цифровая, а опционально доступен проекционный дисплей.
В основу Lexus NX второго поколения ляжет модифицированная версия «тойотовской» платформы TNGA-K. Ее, а также бензоэлектрическую силовую установку, кроссовер позаимствует у RAV4 Prime. Она состоит из 2,5-литрового бензинового ДВС на 177 лошадиных сил и пары электромоторов, установленных на каждой из осей. На RAV4 Prime суммарная отдача агрегатов составляет 306 лошадиных сил, однако на NX она может оказаться выше.
В России NX — вторая по популярности модель Lexus после RX. Так, с января по апрель 2021 года в стране реализовали почти 7,2 тысячи новых автомобилей японской марки, в том числе 3,4 тысячи экземпляров RX и 1,7 тысячи NX.