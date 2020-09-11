Lexus RC F получил спецверсию, посвящённую гоночному треку

Тираж RC F Fuji Speedway Edition, названной в честь японского автодрома «Фудзи Спидвей», будет ограничен всего 60 экземплярами. Спецверсию отличает от базового купе сниженная масса, особый аэродинамический обвес из углепластика, карбон-керамические тормоза Brembo и титановый выхлоп.
Под капотом обошлось без доработок: в движение RC F Fuji Speedway приводится пятилитровым атмосферным V8, развивающим 477 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента. В паре с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией мотор разгоняет купе с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,96 секунды – на 0,54 секунды быстрее стандартного RC F.
Фото: Lexus
RC F Fuji Speedway Edition предложат в двух цветах кузова: белом полуматовом Arctic Blast Satin и сером Cloudburst Gray. Салон спорткара украшен вставками из карбона и шильдиками с наименованием спецверсии. Красные спортивные сиденья отделаны алькантарой. Покупатель лимитированного купе также получит часы от бренда Meister Watches (MSTR) с автоматическим механизмом, металлическим безелем, ремешком с красной прострочкой и логотипами Fuji Speedway и F.
В Lexus также освежили оснащение стандартного RC F к 2021 модельному году. В список вошли система мониторинга слепых зон с функцией предупреждения о перекрёстном движении сзади, электрохромные зеркала заднего вида с подогревом и водительское сиденье с памятью. Мультимедийная система теперь по умолчанию поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
На прошлой неделе Lexus представил новую спецверсию седана ES для российского рынка под названием ES 250 Advance. Она отличается от прочих расширенным набором оборудования и стоит от 3 150 000 рублей.