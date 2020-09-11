Lexus RC F получил спецверсию, посвящённую гоночному треку

Тираж RC F Fuji Speedway Edition, названной в честь японского автодрома «Фудзи Спидвей», будет ограничен всего 60 экземплярами. Спецверсию отличает от базового купе сниженная масса, особый аэродинамический обвес из углепластика, карбон-керамические тормоза Brembo и титановый выхлоп.

Под капотом обошлось без доработок: в движение RC F Fuji Speedway приводится пятилитровым атмосферным V8, развивающим 477 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента. В паре с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией мотор разгоняет купе с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,96 секунды – на 0,54 секунды быстрее стандартного RC F.