Lexus RC F стал 1200-сильным дрифт-каром

После доработок двигатель развивает 1200 лошадиных сил и 1464 Нм крутящего момента. Для сравнения, в дорожном Lexus RC F всего 477 сил и 530 Нм.

Вдобавок дрифт-кар ещё на полтонны легче исходной машины — это заслуга углерод-кевларового кузова, изготовленного Python Garage.

В трансмиссии — «секвенталка» Samsonas c двухдисковым сцеплением Competiton Clutch 215, быстросъёмный дифференциал Winters Performance и приводной вал из углепластика.