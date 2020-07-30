Lexus RC F стал 1200-сильным дрифт-каром

При похожей внешности у дорожной машины и дрифт-кара на самом не так много общего. Главное отличие — двигатель. Вместо атмосферного V8 5.0 здесь установлена 3,0-литровая рядная «шестёрка» 2JZ. Она снабжена турбокомпрессором Garrett GTX3584, клапанным механизмом GSC Power Division и топливной системой Radium Engineering с тремя насосами. Систему смазки с сухим картером предоставил Titan Motorsport. Впрыск закиси азота — Nitrous Express.
После доработок двигатель развивает 1200 лошадиных сил и 1464 Нм крутящего момента. Для сравнения, в дорожном Lexus RC F всего 477 сил и 530 Нм.
Вдобавок дрифт-кар ещё на полтонны легче исходной машины — это заслуга углерод-кевларового кузова, изготовленного Python Garage.
В трансмиссии — «секвенталка» Samsonas c двухдисковым сцеплением Competiton Clutch 215, быстросъёмный дифференциал Winters Performance и приводной вал из углепластика.
В подвеске использованы рычаги и поворотные кулаки FIGs Engineering, позволяющие добиться нужного угла поворота колёс, и койловеры BC racing с регулировкой сжатия и отбоя.
Тормоза — шестипоршневые Wilwood спереди и такие же, но четырехпоршневые сзади. Ручник — гидравлический ASD. Колеса Rays 57CR обуты в шины Toyo Proxes R888R. Купе весит всего 1250 килограммов. Статическое распределение массы между осями — 47:53.
В салон Ахмад Дахам добавил кое-что от себя лично — это цифровая приборка, датчики топлива, масла и давления наддува производства Link. Там же появились углерод-кевларовые ковши и руль Sparco, шеститочечные ремни безопасности Schroth и регулируемый педальный узел Tilton.
В Al-Futtaim Lexus говорят, что работают над машиной с января 2020 года. Из-за пандемии им пришлось перенести ходовые испытания, но недавно появилось трёхдневное окно, которое нужно было использовать по полной. Отведенное время авторы проекта потратили на финальную доводку дрифт-кара и запись первого промо-ролика.