Видео: Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F

Благодаря ранее опубликованному изображению стало известно, что от обычного купе Lexus RC F Track Edition будет отличаться элементами обвеса из карбона. Также RC F Track Edition оснастят другим выхлопом, улучшенной системой охлаждения и 10-диапазонным «автоматом», а двигатель 5.0 V8 вместо 477 будет развивать более 500 сил.
Видео: Lexus International
Обычный Lexus RC F доступен в России по цене от 6 484 000 рублей. Спорткупе оснащено пятилитровым атмосферным V8, выдающим 477 лошадиных сил и 520 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час.