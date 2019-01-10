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11:12

Видео: Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F

Спорткар получит детали из карбона и форсированный двигатель 5.0 V8

Компания Lexus показала на видео трековую модификацию купе RC F — RC F Track Edition. В ролике можно услышать звук переработанной V-образной «восьмерки» и мельком увидеть заднюю часть спорткара с массивным антикрылом.

Благодаря ранее опубликованному изображению стало известно, что от обычного купе Lexus RC F Track Edition будет отличаться элементами обвеса из карбона. Также RC F Track Edition оснастят другим выхлопом, улучшенной системой охлаждения и 10-диапазонным «автоматом», а двигатель 5.0 V8 вместо 477 будет развивать более 500 сил.

Видео: Lexus International

Обычный Lexus RC F доступен в России по цене от 6 484 000 рублей. Спорткупе оснащено пятилитровым атмосферным V8, выдающим 477 лошадиных сил и 520 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час.

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