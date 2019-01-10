Видео: Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F

Обычный Lexus RC F доступен в России по цене от 6 484 000 рублей. Спорткупе оснащено пятилитровым атмосферным V8, выдающим 477 лошадиных сил и 520 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час.