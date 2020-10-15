«Чёрный» Lexus RX подорожал к старту продаж

Black Vision можно узнать по затемнённым элементам стайлинга и двухцветным 20-дюймовым колёсным дискам. Особая версия предлагается для кроссовера в модификациях RX 300 AWD и RX 350 AWD: первый прибавил к старту продаж 97 тысяч рублей и стоит 4 168 000 рублей, а второй подорожал на 108 тысяч рублей, до 4 717 000 рублей.