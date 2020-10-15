«Чёрный» Lexus RX подорожал к старту продаж

Black Vision можно узнать по затемнённым элементам стайлинга и двухцветным 20-дюймовым колёсным дискам. Особая версия предлагается для кроссовера в модификациях RX 300 AWD и RX 350 AWD: первый прибавил к старту продаж 97 тысяч рублей и стоит 4 168 000 рублей, а второй подорожал на 108 тысяч рублей, до 4 717 000 рублей.
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RX 300 Black Vision оснащается 238-сильным мотором, а вариант RX 350 Black Vision – двигателем мощностью 299 лошадиных сил. В первом случае пару агрегату составляет шестидиапазонный «автомат», а во втором — восьмидиапазонный.
Новинка получила оригинальный обвес с аэродинамическими накладками на бамперах и нижней части дверей, чёрные корпуса зеркал заднего вида и затемнённую радиаторную решётку. RX Black Vision доступен в 10 цветах, в том числе базовом чёрном и девяти оттенках металлик.
Список оснащения включает систему активной помощи при повороте, систему помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения, систему автоматического торможения, а также систему мониторинга слепых зон с отображением предупреждающих сигналов в боковых зеркалах.