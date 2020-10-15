14:50

«Чёрный» Lexus RX подорожал к старту продаж

Заказы на особую версию кроссовера принимали с сентября, а сейчас новинка добралась до дилеров

Lexus RX Black Vision © Lexus
Лиза Будрина
15 октября у дилеров появился Lexus RX в специальной версии Black Vision. Новинку можно было заказать с сентября, однако к старту продаж кроссовер подорожал: если ещё месяц назад цены начинались от 4 168 000 рублей, то сейчас – от 4 265 000 рублей.

Black Vision можно узнать по затемнённым элементам стайлинга и двухцветным 20-дюймовым колёсным дискам. Особая версия предлагается для кроссовера в модификациях RX 300 AWD и RX 350 AWD: первый прибавил к старту продаж 97 тысяч рублей и стоит 4 168 000 рублей, а второй подорожал на 108 тысяч рублей, до 4 717 000 рублей.

Lexus RX Black Vision

Lexus

Тест Lexus RX 350L: что дают Лексусу RX лишние 11 сантиметров длины?

RX 300 Black Vision оснащается 238-сильным мотором, а вариант RX 350 Black Vision двигателем мощностью 299 лошадиных сил. В первом случае пару агрегату составляет шестидиапазонный «автомат», а во втором — восьмидиапазонный.

Новинка получила оригинальный обвес с аэродинамическими накладками на бамперах и нижней части дверей, чёрные корпуса зеркал заднего вида и затемнённую радиаторную решётку. RX Black Vision доступен в 10 цветах, в том числе базовом чёрном и девяти оттенках металлик.

Список оснащения включает систему активной помощи при повороте, систему помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения, систему автоматического торможения, а также систему мониторинга слепых зон с отображением предупреждающих сигналов в боковых зеркалах.

Источник: Lexus