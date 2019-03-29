Тест Lexus RX 350L

Казалось бы, при чем тут RC, а тем более кабриолет, которого никогда не было? В том-то и дело, что в планах он значился. До тех пор, пока не взбунтовались американские дилеры Lexus, которые годами ждали семиместный кроссовер. Вон, даже у насквозь спортивной марки Infiniti появился JX, а уж об американских конкурентах и говорить нечего.
Несколько американских изданий в конце 2014 года сообщили о планах Lexus отказаться от открытого RC в пользу семиместной модели повышенной проходимости. Нынешний RX тогда еще не вышел, и ходили слухи о большом кроссовере на платформе Lexus LS. Позже они нашли воплощение в концепт-каре LF-1 Limitless.
Вероятно, концепция доберется и до конвейера под именем LQ, с продольным мотором и дизайном престижного спортивного кроссовера. В любом случае, с нашей повесткой дня этот автомобиль никак не связан — семиместный кроссовер, который так ждали дилеры, сделали по другому, давно отработанному рецепту.
Лексусовская формула «возьми Тойоту и добавь длины» в семиместном RX достигла абсолюта. Суперпопулярную модель просто удлинили на 11 сантиметров, и прибавка пришлась исключительно на задний свес. Клиренс у RX приличный — 200 миллиметров по глушителю, но метровые свесы (это буквально: 108 см спереди и 113 см сзади) прогонят из вашей головы мысли штурмовать косогоры, противотанковые рвы и, надеемся, бордюры в Люберцах. Впрочем, ущерб, нанесенный проходимости, покупателям RX не так уж и важен. Кроссовер для них остается более престижной и практичной альтернативой семейному универсалу — и никакого бездорожья.
А как насчет ущерба силуэту и без того не самого пропорционального автомобиля? Колесная база длинного RX ровно та же, что и у обычного — 2790 мм, на 35 мм меньше, чем у Тойоты Camry. Только длина теперь выросла до 5 метров. С практически равными (и очень большими) свесами профиль длинного RX выглядит карикатурным.
Силуэт изменился не только за счет увеличенной длины: крышу немного подняли над задней частью салона, у заднего стекла теперь меньший наклон, а дворник переместили из-под верхней кромки стекла к его основанию. В общем, что-то где-то потерялось, и оригинальный стиль стал вычурностью.
Однако за душевную боль эстетов RX 350L отыгрывается в других дисциплинах. Прежде всего, полезным пространством. Багажник и у стандартного RX немал. Однажды я перевез в нем комплект шин для Nissan GT-R (не спрашивайте), и мне всего-то понадобилось установить спинки задних сидений чуть более вертикально — угол бесступенчато регулируется электроприводом. У длинного RX отсек еще больше: 591 литр со сложенным третьим рядом против 553.
И тут придраться не к чему: во-первых, сиденья третьего ряда складываются электроприводом — это базовое оснащение. Во-вторых, спинка заднего дивана состоит не из двух, а из трех частей. Если сложить маленькую центральную секцию, перевезти можно даже длинные беговые лыжи (стремянку, драгунский бердыш, трофейную шпалу…) — и сохранить четыре полноценных места.
К чему эта оговорка о полноценности? К тому, что она касается первого и второго ряда. А на третьем можно ездить недолго, и не слишком рослым людям. Но те, скажем, подростки, которые вытянут короткие спички и отправятся на галерку, получат и отдельный блок управления климатом, и оконные подушки безопасности.
На месте водителя всё привычно. «Паркетный» руль, элегантная отделка центрального тоннеля деревом, дорогие материалы, качественная подгонка и — местами — старомодные кнопки с примитивной графикой. Посадка высокая, почти как в рамном внедорожнике.
С 2015 года, когда был представлен RX, интерьер ничуть не устарел. Увы, того же нельзя сказать о медиасистеме — она отстала безнадежно, в первую очередь по дизайну, шрифтам, логике. Камера заднего вида неприятно удивила эффектом рыбьего глаза — такая картинка совсем не помогает. Имитация вида сверху с четырех камер куда полезнее.
Среди приятных вещей — автоматические режимы подогрева и вентиляции сидений и беспроводная зарядка для смартфона. Ах да, еще достойная аудиосистема Mark Levinson. Шумоизоляция хороша, на «премиальность» ощущений работают и тщательно выверенные мелочи: например, стекла, закрываясь, ближе к верхнему положению замедляют движение. Автоматический стояночный тормоз — лучший в индустрии: он нем вообще не вспоминаешь. Включил Parking — он активирован, перевел рычаг из P — мгновенно отключился. Многие премиум-марки перешли на такую же схему.
На ходу — ни единого сюрприза. Шасси не поощряет резких маневров, хотя атмосферная «шестерка» и 8-диапазонный автомат готовы поддержать активную езду. Плавность хода превосходная, руль в меру точен, тормоза понятны. Немного удивило, что куда-то исчезла непоколебимая устойчивость «эр-икса» на шоссе, какой я запомнил ее по стандартной машине. Но ведь в длинной то же самое «железо»! Спишем разницу в ощущениях и колейные участки и зимние шины.
Да ведь езда и не главное в семиместном «эр-иксе». Готов спорить, что решение о покупке такой машины принимается до визита в салон. Lexus никогда не обманывает ожиданий, так что любые сомнения обычно не выходят за пределы прайс-листа и списка оснащения. Вот с этой меркой мы и подойдем к RX 350L.
Если ваш принцип «лучшая рыба — это колбаса» (вернее, «лучший минивэн — это престижный кроссовер»), стоит присмотреться к немолодому Infiniti QX60, который обновили в конце 2016 года. Да, он лишен авангардной внешности и столь же качественного и элегантного интерьера, но выигрывает по простору на втором и третьем ряду сидений, а по возможностям трансформации уделает, пожалуй, и кубик Рубика. Даже в самой богатой комплектации (с весьма прогрессивными системами безопасности) QX60 не дотягивает до 3,5 млн рублей, в то время как базовый RX 350L подпирает планку в 4 миллиона.
Если же третий ряд вы намерены использовать всего пару раз в год и хотели бы модель посвежее да багажник побольше, то Lexus RX L — ваш вариант. И раз уж мы затронули вопрос цены — насколько длинный RX 350 дороже стандартного? Какое бы число вы ни назвали, вы не угадали! Если говорить именно о версии с V6, длинный RX даже немного дешевле: он доступен в комплектации Executive, а стандартный — как минимум в исполнении Premium за 4 050 000 рублей (на 120 тысяч дороже).
Если же предпочесть «короткий» RX с полным приводом и в той же комплектации Executive, это будет версия с индеком 300, оснащенная прекрасным турбомотором (2,0 л, 238 л.с.). Цена — 3 396 000 рублей. Вот тут разница уже почти в 600 тысяч, и не в пользу длиннобазной модели! Тут уместно будет упомянуть, что большой багажник Thule, в который отлично помещаются лыжи (и который заставлял нас совершать сложные маневры на подземной автомойке) обойдется тысяч в сто.
И, наконец, «полезный факт» номер N: у вездехода Lexus GX 460 тоже есть семиместная версия, и обойдется минимум в 4 673 000 рублей. Это была информация для тех, кто не только хочет усадить в машину шесть пассажиров, но и завезти их туда, откуда придется выбираться с помощью МЧС.
Очевидно, тут много работы для головы и калькулятора. Не станем сочувствовать тем, кто терзается муками выбора модификации RX. Им впору позавидовать: уже в базовой комплектации RX 350L упакован под завязку. Тут и светодиодные фары, и трехзонный климат-контроль с отдельным пультом на третьем ряду, и подогрев первого и второго ряда сидений (передние кресла еще и с вентиляцией), и электрический обогрев лобового стекла, и электроприводы сидений и руля. Баранка, конечно, тоже с подогревом.
Единственное, о чем стоит сожалеть — для длиннобазной версии доступен только 3,5-литровый V6. А ведь двухлитровый турбомотор модификации RX 300 очень хорош. Он бодр и экономичен, причем во всех смыслах — за мощность менее 250 сил налоговая не просит лишнего. Как нам кажется, семейный бюджет важен для семейной машины.
Подробные технические характеристики
|Lexus RX 350L
|Тип двигателя
|бензиновый, V6
|Рабочий объем, см³
|3456
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|294/6300
|Макс. момент, Нм/об/мин
|358/4600–4700
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|5000x1895х1700
|Колесная база, мм
|2790
|Дорожный просвет, мм
|2000
|Снараженная масса, кг
|2165–2220
|Объем багажника, л
|591
|Разгон 0-100 км/ч, с
|8,2
|Макс. скорость, км/ч
|200
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|10,2
|Объем топливного бака, л
|72
|Цена, руб.
|от 3 930 000