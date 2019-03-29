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10:39

Тест Lexus RX 350L

Что дают Лексусу RX лишние 11 сантиметров длины?

© Алексей Моторов
Андрей Моторов
Знакомьтесь, это RX 350L, автомобиль, который поставил крест на кабриолете Lexus RC.

Казалось бы, при чем тут RC, а тем более кабриолет, которого никогда не было? В том-то и дело, что в планах он значился. До тех пор, пока не взбунтовались американские дилеры Lexus, которые годами ждали семиместный кроссовер. Вон, даже у насквозь спортивной марки Infiniti появился JX, а уж об американских конкурентах и говорить нечего.

Несколько американских изданий в конце 2014 года сообщили о планах Lexus отказаться от открытого RC в пользу семиместной модели повышенной проходимости. Нынешний RX тогда еще не вышел, и ходили слухи о большом кроссовере на платформе Lexus LS. Позже они нашли воплощение в концепт-каре LF-1 Limitless.

Вероятно, концепция доберется и до конвейера под именем LQ, с продольным мотором и дизайном престижного спортивного кроссовера. В любом случае, с нашей повесткой дня этот автомобиль никак не связан — семиместный кроссовер, который так ждали дилеры, сделали по другому, давно отработанному рецепту.

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Лексусовская формула «возьми Тойоту и добавь длины» в семиместном RX достигла абсолюта. Суперпопулярную модель просто удлинили на 11 сантиметров, и прибавка пришлась исключительно на задний свес. Клиренс у RX приличный — 200 миллиметров по глушителю, но метровые свесы (это буквально: 108 см спереди и 113 см сзади) прогонят из вашей головы мысли штурмовать косогоры, противотанковые рвы и, надеемся, бордюры в Люберцах. Впрочем, ущерб, нанесенный проходимости, покупателям RX не так уж и важен. Кроссовер для них остается более престижной и практичной альтернативой семейному универсалу — и никакого бездорожья.

А как насчет ущерба силуэту и без того не самого пропорционального автомобиля? Колесная база длинного RX ровно та же, что и у обычного — 2790 мм, на 35 мм меньше, чем у Тойоты Camry. Только длина теперь выросла до 5 метров. С практически равными (и очень большими) свесами профиль длинного RX выглядит карикатурным.

Силуэт изменился не только за счет увеличенной длины: крышу немного подняли над задней частью салона, у заднего стекла теперь меньший наклон, а дворник переместили из-под верхней кромки стекла к его основанию. В общем, что-то где-то потерялось, и оригинальный стиль стал вычурностью.

Однако за душевную боль эстетов RX 350L отыгрывается в других дисциплинах. Прежде всего, полезным пространством. Багажник и у стандартного RX немал. Однажды я перевез в нем комплект шин для Nissan GT-R (не спрашивайте), и мне всего-то понадобилось установить спинки задних сидений чуть более вертикально — угол бесступенчато регулируется электроприводом. У длинного RX отсек еще больше: 591 литр со сложенным третьим рядом против 553.

Под полом багажника уместили и запасное колесо-докатку

И тут придраться не к чему: во-первых, сиденья третьего ряда складываются электроприводом — это базовое оснащение. Во-вторых, спинка заднего дивана состоит не из двух, а из трех частей. Если сложить маленькую центральную секцию, перевезти можно даже длинные беговые лыжи (стремянку, драгунский бердыш, трофейную шпалу…) — и сохранить четыре полноценных места.

К чему эта оговорка о полноценности? К тому, что она касается первого и второго ряда. А на третьем можно ездить недолго, и не слишком рослым людям. Но те, скажем, подростки, которые вытянут короткие спички и отправятся на галерку, получат и отдельный блок управления климатом, и оконные подушки безопасности.

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На месте водителя всё привычно. «Паркетный» руль, элегантная отделка центрального тоннеля деревом, дорогие материалы, качественная подгонка и — местами — старомодные кнопки с примитивной графикой. Посадка высокая, почти как в рамном внедорожнике.

С 2015 года, когда был представлен RX, интерьер ничуть не устарел. Увы, того же нельзя сказать о медиасистеме — она отстала безнадежно, в первую очередь по дизайну, шрифтам, логике. Камера заднего вида неприятно удивила эффектом рыбьего глаза — такая картинка совсем не помогает. Имитация вида сверху с четырех камер куда полезнее.

Среди приятных вещей — автоматические режимы подогрева и вентиляции сидений и беспроводная зарядка для смартфона. Ах да, еще достойная аудиосистема Mark Levinson. Шумоизоляция хороша, на «премиальность» ощущений работают и тщательно выверенные мелочи: например, стекла, закрываясь, ближе к верхнему положению замедляют движение. Автоматический стояночный тормоз — лучший в индустрии: он нем вообще не вспоминаешь. Включил Parking — он активирован, перевел рычаг из P — мгновенно отключился. Многие премиум-марки перешли на такую же схему.

На ходу — ни единого сюрприза. Шасси не поощряет резких маневров, хотя атмосферная «шестерка» и 8-диапазонный автомат готовы поддержать активную езду. Плавность хода превосходная, руль в меру точен, тормоза понятны. Немного удивило, что куда-то исчезла непоколебимая устойчивость «эр-икса» на шоссе, какой я запомнил ее по стандартной машине. Но ведь в длинной то же самое «железо»! Спишем разницу в ощущениях и колейные участки и зимние шины.

Да ведь езда и не главное в семиместном «эр-иксе». Готов спорить, что решение о покупке такой машины принимается до визита в салон. Lexus никогда не обманывает ожиданий, так что любые сомнения обычно не выходят за пределы прайс-листа и списка оснащения. Вот с этой меркой мы и подойдем к RX 350L.

Если ваш принцип «лучшая рыба — это колбаса» (вернее, «лучший минивэн — это престижный кроссовер»), стоит присмотреться к немолодому Infiniti QX60, который обновили в конце 2016 года. Да, он лишен авангардной внешности и столь же качественного и элегантного интерьера, но выигрывает по простору на втором и третьем ряду сидений, а по возможностям трансформации уделает, пожалуй, и кубик Рубика. Даже в самой богатой комплектации (с весьма прогрессивными системами безопасности) QX60 не дотягивает до 3,5 млн рублей, в то время как базовый RX 350L подпирает планку в 4 миллиона.

Если же третий ряд вы намерены использовать всего пару раз в год и хотели бы модель посвежее да багажник побольше, то Lexus RX L — ваш вариант. И раз уж мы затронули вопрос цены — насколько длинный RX 350 дороже стандартного? Какое бы число вы ни назвали, вы не угадали! Если говорить именно о версии с V6, длинный RX даже немного дешевле: он доступен в комплектации Executive, а стандартный — как минимум в исполнении Premium за 4 050 000 рублей (на 120 тысяч дороже).

Если же предпочесть «короткий» RX с полным приводом и в той же комплектации Executive, это будет версия с индеком 300, оснащенная прекрасным турбомотором (2,0 л, 238 л.с.). Цена — 3 396 000 рублей. Вот тут разница уже почти в 600 тысяч, и не в пользу длиннобазной модели! Тут уместно будет упомянуть, что большой багажник Thule, в который отлично помещаются лыжи (и который заставлял нас совершать сложные маневры на подземной автомойке) обойдется тысяч в сто.

И, наконец, «полезный факт» номер N: у вездехода Lexus GX 460 тоже есть семиместная версия, и обойдется минимум в 4 673 000 рублей. Это была информация для тех, кто не только хочет усадить в машину шесть пассажиров, но и завезти их туда, откуда придется выбираться с помощью МЧС.

Очевидно, тут много работы для головы и калькулятора. Не станем сочувствовать тем, кто терзается муками выбора модификации RX. Им впору позавидовать: уже в базовой комплектации RX 350L упакован под завязку. Тут и светодиодные фары, и трехзонный климат-контроль с отдельным пультом на третьем ряду, и подогрев первого и второго ряда сидений (передние кресла еще и с вентиляцией), и электрический обогрев лобового стекла, и электроприводы сидений и руля. Баранка, конечно, тоже с подогревом.

Единственное, о чем стоит сожалеть — для длиннобазной версии доступен только 3,5-литровый V6. А ведь двухлитровый турбомотор модификации RX 300 очень хорош. Он бодр и экономичен, причем во всех смыслах — за мощность менее 250 сил налоговая не просит лишнего. Как нам кажется, семейный бюджет важен для семейной машины.

Подробные технические характеристики

Lexus RX 350L
Тип двигателябензиновый, V6
Рабочий объем, см³3456
Макс. мощность, л.с./об/мин294/6300
Макс. момент, Нм/об/мин358/4600–4700
Тип приводаполный
Коробка передачавтоматическая, 8-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм5000x1895х1700
Колесная база, мм2790
Дорожный просвет, мм2000
Снараженная масса, кг2165–2220
Объем багажника, л591
Разгон 0-100 км/ч, с8,2
Макс. скорость, км/ч200
Расход топлива (комб.), л/100 км10,2
Объем топливного бака, л72
Цена, руб.от 3 930 000

Lexus RX 350L

Нравится
В бестселлере RX стало больше места. На два места.
Не нравится
обстоятельства, которые могут заставить сесть на галёрку
Вердикт
Еще один кроссовер с формальным третьим рядом, но большим багажником
icon engine
3456 см³, V6, 294 л.с., 358 Нм
icon transmission
АКП-8
icon speed
0-100 км/ч — 8,2 с, 200 км/ч
icon weightkg
2165 кг
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