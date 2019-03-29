Тест Lexus RX 350L

Если же третий ряд вы намерены использовать всего пару раз в год и хотели бы модель посвежее да багажник побольше, то Lexus RX L — ваш вариант. И раз уж мы затронули вопрос цены — насколько длинный RX 350 дороже стандартного? Какое бы число вы ни назвали, вы не угадали! Если говорить именно о версии с V6, длинный RX даже немного дешевле: он доступен в комплектации Executive, а стандартный — как минимум в исполнении Premium за 4 050 000 рублей (на 120 тысяч дороже).

Если же предпочесть «короткий» RX с полным приводом и в той же комплектации Executive, это будет версия с индеком 300, оснащенная прекрасным турбомотором (2,0 л, 238 л.с.). Цена — 3 396 000 рублей. Вот тут разница уже почти в 600 тысяч, и не в пользу длиннобазной модели! Тут уместно будет упомянуть, что большой багажник Thule, в который отлично помещаются лыжи (и который заставлял нас совершать сложные маневры на подземной автомойке) обойдется тысяч в сто.

И, наконец, «полезный факт» номер N: у вездехода Lexus GX 460 тоже есть семиместная версия, и обойдется минимум в 4 673 000 рублей. Это была информация для тех, кто не только хочет усадить в машину шесть пассажиров, но и завезти их туда, откуда придется выбираться с помощью МЧС.