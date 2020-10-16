Lexus намекнул на появление нового RX в России

Буква «h» во всех трёх индексах указывает на то, что речь идёт о гибридах (от «hybrid»). С такой приставкой в России, например, уже продаётся RX 450h – он доступен с бензиновом двигателем и парой электромоторов. Ожидается, что подзаряжаемым гибридом будет только RX 450h+ – ему прочат 306-сильную установку от недавнего Toyota RAV4 PHEV. Она включает 2,5-литровый мотор и электродвигатель. На одной электротяге автомобиль сможет проехать около 62 километров.

RX 350h в свою очередь оснастят установкой THS II на базе бензинового агрегата объёмом 2,5 литра, а RX 500h укомплектуют системой с шестицилиндровым мотором 3.5. Ожидается, что новый Lexus RX появится на рынке в 2022 году.