У новой Toyota GR Supra может появиться «близнец» от Lexus

Если слухи правдивы, в гамме Lexus появится свежая «двухдверка» с низкой посадкой и салоном с компоновкой 2+2. От аналога от Toyota она отличится штрихами в экстерьере: возможно, Lexus позаимствует некоторые идеи у концептуального спорткара Electrified Sport Concept, показанного в 2021 году. Можно ожидать более роскошного «наполнения» под стать Lexus и, соответственно, более высокой цены.

По «технике» же два спорткара будут почти идентичны. Toyota пока не раскрывает секретов следующей GR Supra, но платформа от BMW должна уйти в прошлое. Японцы отныне будут полагаться на свои силы: купе получит новую двухлитровую «турбочетверку» мощностью 400 лошадиных сил (500 Нм крутящего момента) с электрическим «довеском».

Механической коробки передач в новой генерации, вероятно, не будет по соображениям экологии: японцы предложат классический автомат с восемью либо девятью ступенями.