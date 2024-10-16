Toyota пообещала не отправлять в отставку спорткар Supra

Toyota Supra и BMW Z4 построены на одной и той же платформе, и оба спорткара производятся на мощностях завода Magna Steyr в австрийском Граце. Еще весной этого года Automotive News со ссылкой на собственные источники сообщал, что BMW собирается избавиться от Z4 по завершении его жизненного цикла, и преемника у модели не будет. Журналисты предположили, что если BMW расторгнет контракт с Magna Steyr, то выпускать одну Toyota Supra станет невыгодно, так что японский спорткар тоже снимут с конвейера.

Эти слухи появились на фоне проблем Magna Steyr: на заводе проводятся сокращения, сокращается и ряд моделей, которые выпускает предприятие. Параллельно с этим снижается интерес к спортивным автомобилям Toyota и BMW.