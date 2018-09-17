Самый маленький кроссовер Lexus превратят в «заряженный» гибрид

В интервью изданию WhichCar Како сообщила, что окончательное решение о выводе новой модификации на рынок еще не принято, но у UX есть потенциал стать одной из F-моделей. Улучшения динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки мощного электромотора — сейчас мотор на UX 250h выдает всего около семи лошадиных сил.

Новую гибридную установку Lexus уже начал тестировать на купе LC. По слухам, на двухдверке ее суммарная отдача составляет около 600 сил. На обычном LC 500h гибридный агрегат выдает 359 лошадиных сил.