Новый Lexus IS получит двигатель от «Супры»

В конце прошлого года в Сети появились изображения нового IS. Их сделал сторонний художник, который видел эскизы оригинальной машины. Седан получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.

Lexus IS, ушедший с российского рынка в 2016 году, вернулся в апреле 2018-го. Седан предложен в единственной версии IS 300 с турбомотором 2.0 (245 сил и 350 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом по цене от 2 299 000 рублей.