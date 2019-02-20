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18:15

Новый Lexus IS получит двигатель от «Супры»

Седан оснастят трехлитровой «шестеркой» BMW

© Предполагаемый внешний вид нового Lexus IS. Иллюстрация Best Car
Седан Lexus IS следующего поколения получит двигатель от купе Supra нового поколения. Это рядный шестицилиндровый агрегат, который японский спорткар делит с BMW Z4.
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Японское издание Best Car уверено, что IS оснастят тем же самым двигателем объемом три литра. На «Супре» он выдает 340 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Помимо «шестерки», в гамму двигателей седана войдут турбомоторы 2.0 и 2.4, а также гибридная установка на базе 2,5-литрового «атмосферника». «Заряженный» Lexus IS F укомплектуют V6 с двумя турбонагнетателями от флагманского LS.

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В конце прошлого года в Сети появились изображения нового IS. Их сделал сторонний художник, который видел эскизы оригинальной машины. Седан получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.

Lexus IS, ушедший с российского рынка в 2016 году, вернулся в апреле 2018-го. Седан предложен в единственной версии IS 300 с турбомотором 2.0 (245 сил и 350 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом по цене от 2 299 000 рублей.

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