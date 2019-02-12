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12 февраля, 9:17

Семь альтернатив пятой «Супре»

Спорткары со всего мира, способные отвлечь внимание от новой Toyota Supra

Новая Supra во многих отношениях получилась не такой, какой ее хотели бы видеть фанаты: она существенно уступает в динамике Nissan GT-R и Honda NSX, которые когда-то были ее прямыми соперниками, плюс «уши» BMW торчат то там, то здесь. Разумеется, проблема неоправданных ожиданий наполовину порождается этими ожиданиями — скудные новости несколько лет испытывали воображение и терпение поклонников. При этом рынок полон других спорткаров, которые за цену Супры доставят едва ли меньшее удовольствие...

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