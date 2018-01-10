Кроссовер с третьим рядом кресел обойдется на 50 тысяч рублей дороже обычного

Пульс

Названы рублевые цены на пятиметровый Lexus RX

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10 января 2018

Компания Lexus назвала российскую стоимость удлиненного кроссовера RX 350L. Модификация будет доступна в трех комплектациях по цене от 3 804 000 рублей – на 48 тысяч рублей дороже обычного «ЭрИкса» со схожим оснащением.

[Стас Михайлов или Рената Литвинова — какая душа живет внутри нового Lexus RX?](https://motor.ru/testdrives/lexusrx.htm)

Стас Михайлов или Рената Литвинова — какая душа живет внутри нового Lexus RX?

Габаритная длина нового варианта кроссовера составляет пять метров – на 110 миллиметров больше, чем у обычного Lexus RX. Размер колесной базы остался прежним – 2790 миллиметров. Дополнительная длина получена за счет увеличения заднего свеса.

В задней части салона установлен третий ряд сидений, доступ к которому открывается, если отодвинуть и сложить кресла второго ряда. На заднем ряду есть отдельный климат-контроль и два подстаканника.

Модификация с индексом «350» оснащается шестицилиндровым двигателем 3.5 мощностью 294 силы и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» удлиненный вариант набирает за 8,1 секунды. Максимальная скорость – 200 километров в час.

В базовое оснащение Executive входят светодиодные фары, парктроники, датчики света и дождя, подогрев первого и второго ряда сидений, обогрев руля и лобового стекла, аудиосистема с 12 динамиками.

Помимо «базы», также доступны версии Premium (4 537 000 рублей) и Exclusive (4 057 000 рублей). Самый дорогой вариант комплектуется аудиосистемой Mark Levinson, проекционным дисплеем, круговым видеообзором и системой автоматического переключения дальнего света на ближний.

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