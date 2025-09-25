Li Auto объявил официальные цены на гибридные кроссоверы в Казахстане

Интересно, что казахстанским покупателям будут предложены модели до обновления, которые в Китае сходили с конвейера до мая 2025 года. Это касается всей тройки кроссоверов — L6, L7 и L9. Вероятной причиной такого решения называют желание производителя реализовать запасы предыдущей версии. При этом цены в Казахстане почти не отличаются от актуальных в Китае.

Самый доступный кроссовер, Li L6, предлагается в двух комплектациях. Базовая версия Pro оценивается в 19 978 000 тенге (около 3,1 миллиона рублей), а более оснащённая Max — в 22 217 000 тенге (3,4 миллиона рублей). Для сравнения, обновлённая модель в Китае стоит от 249 800 юаней (примерно 19 миллионов тенге или около 2,9 миллиона рублей).