Li Auto объявил официальные цены на гибридные кроссоверы в Казахстане

Li Auto объявил официальные цены на гибридные кроссоверы в КазахстанеПервый дилерский центр марки откроется в Астане уже в ноябре
Интересно, что казахстанским покупателям будут предложены модели до обновления, которые в Китае сходили с конвейера до мая 2025 года. Это касается всей тройки кроссоверов — L6, L7 и L9. Вероятной причиной такого решения называют желание производителя реализовать запасы предыдущей версии. При этом цены в Казахстане почти не отличаются от актуальных в Китае.
Самый доступный кроссовер, Li L6, предлагается в двух комплектациях. Базовая версия Pro оценивается в 19 978 000 тенге (около 3,1 миллиона рублей), а более оснащённая Max — в 22 217 000 тенге (3,4 миллиона рублей). Для сравнения, обновлённая модель в Китае стоит от 249 800 юаней (примерно 19 миллионов тенге или около 2,9 миллиона рублей).
Модель Li L7 представлена в трёх вариантах исполнения. Начальная версия стоит 23 090 000 тенге (3,55 миллиона рублей), средняя — 25 922 000 тенге (4 миллиона рублей), а топовая — 27 856 000 тенге (4,3 миллиона рублей).
Флагманский большой кроссовер Li L9 можно будет приобрести за 31 413 000 тенге (4,85 миллиона рублей) в комплектации Pro и за 33 513 000 тенге (5,2 миллиона рублей) в версии Ultra.
Официального анонса о старте продаж в Казахстане пока не было.