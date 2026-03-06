Li Auto тайно разрабатывает двуногого робота

Разработка человекоподобных роботов ведется в Li Xiang под кодовым названием Nexus почти год. Команду, насчитывающую менее 30 человек, возглавляет Хэ Цзюньпэй, бывший партнер робототехнического стартапа Jiuguang Intelligent, который присоединился к компании в 2024 году.

Источники издания раскрывают, что в рамках проекта планируется создание двух типов роботов: двухколесного и двуногого. Двухколесная версия уже готова к запуску и в первую очередь будет применяться в производственных цехах.

Разработка роботов началась в 2023 году. Однако генеральный директор Li Xiang через некоторое время счел технологии недостаточно зрелыми и заморозил инициативу. Однако ближе к концу 2024 года глава компании изменил мнение, решив, что в этом направлении «нужно работать на опережение».

