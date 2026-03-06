Новости
Опубликовано 06 марта 2026, 10:53
1 мин.

Li Auto тайно разрабатывает двуногого робота

Автокомпания Li Auto планирует заменить рабочих двуногими роботами. Первая двухколесная модель, предназначенная для использования на заводах, может быть представлена уже в середине этого года, сообщает IT Home.
Сборка автомобиля роботом
Сборка автомобиля роботом
© Нейросеть
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Разработка человекоподобных роботов ведется в Li Xiang под кодовым названием Nexus почти год. Команду, насчитывающую менее 30 человек, возглавляет Хэ Цзюньпэй, бывший партнер робототехнического стартапа Jiuguang Intelligent, который присоединился к компании в 2024 году.

Источники издания раскрывают, что в рамках проекта планируется создание двух типов роботов: двухколесного и двуногого. Двухколесная версия уже готова к запуску и в первую очередь будет применяться в производственных цехах.

Разработка роботов началась в 2023 году. Однако генеральный директор Li Xiang через некоторое время счел технологии недостаточно зрелыми и заморозил инициативу. Однако ближе к концу 2024 года глава компании изменил мнение, решив, что в этом направлении «нужно работать на опережение».

Ранее сообщалось, что УАЗ впервые за всю историю модели Hunter переименует внедорожник.

Источник:IT Home
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Li