Раскрыт салон электрокроссовера Li Auto i8

Размерность экрана в руле — 4,82 дюйма. Таким же оборудуют все современные Li Auto. На снимках у руля декор «под бронзу», которому вторят подрулевые переключатели, воздуховоды и отделка центрального тоннеля.

В отличие от других китайских производителей, Li пока не подхватила тренд на раздельные экраны: торпедо венчает 15,7-дюймовый кластер с двумя дисплеями под одним стеклом. Ниже, на центральном тоннеле, — два отсека для беспроводной зарядки смартфонов и пара подстаканников.