Раскрыт салон электрокроссовера Li Auto i8

Раскрыт салон электрокроссовера Li Auto i8Силовая установка конкурента Tesla Model X разовьет до 536 лошадиных сил
Размерность экрана в руле — 4,82 дюйма. Таким же оборудуют все современные Li Auto. На снимках у руля декор «под бронзу», которому вторят подрулевые переключатели, воздуховоды и отделка центрального тоннеля.
В отличие от других китайских производителей, Li пока не подхватила тренд на раздельные экраны: торпедо венчает 15,7-дюймовый кластер с двумя дисплеями под одним стеклом. Ниже, на центральном тоннеле, — два отсека для беспроводной зарядки смартфонов и пара подстаканников.
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На втором ряду установлены «капитанские» кресла с обивкой из кожи Nappa, настраиваемыми подставками для ног, портами зарядки и регулируемыми подлокотниками. Также предусмотрены солнцезащитные шторки, атмосферная подсветка и много отсеков для хранения. Третий ряд i8 тоже двухместный.
Li i8 — кроссовер длиной более пяти метров с 3,05-метровой колесной базой. Он получит установку с двумя электродвигателями, развивающими суммарно 536 лошадиных сил, и батареи емкостью 90,1 либо 97,8 киловатт-часов в зависимости от версии. Запас хода — 670 или 720 километров соответственно.
Прием заказов в Китае начнут принимать 17 июля, а полноценные продажи стартуют 29 июля. Ранее в Li объявили предварительную стоимость в 400 тысяч юаней, но теперь СМИ сообщают, что кросс будет дешевле — от 350 тысяч (3,8 миллиона в пересчете на рубли).