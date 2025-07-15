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Опубликовано 15 июля 2025, 12:09
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Раскрыт салон электрокроссовера Li Auto i8

Силовая установка конкурента Tesla Model X разовьет до 536 лошадиных сил
LiXiang дал заглянуть в салон своего первого электрокроссовера. Ранее в этом году производитель раскрыл внешность «зеленой» новинки, а теперь рассекретил интерьер на официальных фотографиях. Как пишет Car News China, это стало ответом на недавно опубликованные шпионские снимки. i8 будет шестиместным, получит раздельные кресла на втором ряду, большие экраны, фирменный руль с приборкой и отдельный дисплей для задних пассажиров.
Раскрыт салон электрокроссовера Li Auto i8
© Li
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Размерность экрана в руле — 4,82 дюйма. Таким же оборудуют все современные Li Auto. На снимках у руля декор «под бронзу», которому вторят подрулевые переключатели, воздуховоды и отделка центрального тоннеля.

В отличие от других китайских производителей, Li пока не подхватила тренд на раздельные экраны: торпедо венчает 15,7-дюймовый кластер с двумя дисплеями под одним стеклом. Ниже, на центральном тоннеле, — два отсека для беспроводной зарядки смартфонов и пара подстаканников.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Li

На втором ряду установлены «капитанские» кресла с обивкой из кожи Nappa, настраиваемыми подставками для ног, портами зарядки и регулируемыми подлокотниками. Также предусмотрены солнцезащитные шторки, атмосферная подсветка и много отсеков для хранения. Третий ряд i8 тоже двухместный.

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Li i8 — кроссовер длиной более пяти метров с 3,05-метровой колесной базой. Он получит установку с двумя электродвигателями, развивающими суммарно 536 лошадиных сил, и батареи емкостью 90,1 либо 97,8 киловатт-часов в зависимости от версии. Запас хода — 670 или 720 километров соответственно.

Прием заказов в Китае начнут принимать 17 июля, а полноценные продажи стартуют 29 июля. Ранее в Li объявили предварительную стоимость в 400 тысяч юаней, но теперь СМИ сообщают, что кросс будет дешевле — от 350 тысяч (3,8 миллиона в пересчете на рубли).

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
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