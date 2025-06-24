Россиянам разрешили бесплатно легализовать «серые» Li Auto

Опубликовано 24 июня 2025, 08:541 мин.
Россиянам разрешили бесплатно легализовать «серые» Li AutoБесплатной услуга будет в течение недели
Блокировка отменяется: в России можно зарегистрировать «серые» Li Auto. Дистрибьютор марки, компания Sinomach Auto, 23 июня запустила акцию для российских владельцев автомобилей Li Auto (он же Li Xiang), ввезенных по «параллельным» каналам. Машины теперь можно привязать к персональному мастер-аккаунту, но бесплатной такая услуга будет только неделю — до 30 июня.
© Li Auto
При заказе «параллельных» Li Auto россияне сталкивались с разными рисками, отмечают в Sinomach Auto. Машины были зарегистрированы на случайных пользователей из Китая, поэтому могли в любой момент потерять доступ к цифровым функциям.
Легализация решит эту проблему: в официальных дилерских центрах Li Auto автомобиль привяжут к персональному аккаунту реального владельца. С 23 по 30 июня это можно будет сделать бесплатно, а затем за услугу начнут брать плату.
В конце мая сообщалось, что «серые» Li Auto в России скоро превратятся в «кирпичи». Sinomach Auto запретила возить машины марки по неофициальным каналам и пригрозила блокировкой мультимедиа. На первых порах будут налажены поставки трех кроссоверов — L6, L7 и L9.