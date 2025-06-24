Россиянам разрешили бесплатно легализовать «серые» Li Auto

При заказе «параллельных» Li Auto россияне сталкивались с разными рисками, отмечают в Sinomach Auto. Машины были зарегистрированы на случайных пользователей из Китая, поэтому могли в любой момент потерять доступ к цифровым функциям.

Легализация решит эту проблему: в официальных дилерских центрах Li Auto автомобиль привяжут к персональному аккаунту реального владельца. С 23 по 30 июня это можно будет сделать бесплатно, а затем за услугу начнут брать плату.