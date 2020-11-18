Канадцев призвали остерегаться лижущих автомобили лосей

Первоначально опубликованные в социальных сетях фотографии электронных дорожных знаков с надписью «Не позволяйте лосям лизать свои автомобили» казались чьей-то шуткой. Но оказалось, что в некоторых регионах Канады выходящие на дороги лоси являются большой проблемой для автомобилистов. За последние несколько лет популяция диких животных значительно выросла — и они перестали бояться припаркованных машин.

Основной причиной наглого поведения животных является их любовь к соли. Канадские службы используют ее в зимний период, чтобы предотвратить обледенение дорожного полотна. Сначала лоси слизывали соль с асфальта, но со временем осмелели и стали выходить на прилегающие к лесам парковки в поисках автомобилей, на кузовах которых скапливается их любимое лакомство.

По мнению властей, установка предостерегающих дорожных знаков позволит предостеречь автомобилистов от опасных контактов с дикими животными. Чтобы отпугнуть лосей специалисты советуют использовать звуковой сигнал или дистанционно активировать сигнализацию.