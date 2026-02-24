«Лицом в пол»: за дрифт на перекрёстке водителю грозит уголовная ответственность

«Ещё в октябре Toyota Mark выехала за стоп-линию на красный и начала крутить на все 360 градусов, повышая обороты двигателя. Помимо других машин, рядом находились и пешеходы. После всех выкрутасов лихач уехал в закат», – говорится в публикации.

По данным канала, работники правоохранительных органов установили личность нарушителя и пришли к нему домой. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники задерживают мужчину, при этом спрашивают, понимает ли нарушитель, за что его арестовали.

Также сообщается, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. В настоящее время следствие проверяет задержанного на причастность к другим эпизодам.

Ранее неизвестный подорвал авто с гаишниками в Москве и снял это на видео.