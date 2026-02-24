Неизвестный подорвал авто с гаишниками в Москве и снял это на видео

«Сегодня около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савёловского вокзала, подошёл неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», — сообщает МВД.

По данным канала, в результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

Также сообщается, что неизвестный кинул взрывное устройство в машину ДПС и снял это на видео. Столичные полицейские решили, что злоумышленник скрылся и начали розыск, но позже выяснилось, что в момент детонации нарушитель не выжил.

Столичным СК возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Можайском районе Москвы взорвалась машина.