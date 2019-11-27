Бренду Lifan предрекли скорое исчезновение

В России у компании дела обстоят немногим лучше. По собственной информации «Мотора», за десять месяцев было продано около 3,7 тысячи новых «Лифанов», что на 71 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, модель X70, производство которой в России было прекращено еще в 2018 году, до сих пор не вернулась на рынок, хотя это должно было произойти до конца осени. Дилеры распродали последние кроссоверы со складов еще в июле и с тех пор не было продано ни одного экземпляра.

В самой компании ранее заявили, что Lifan X70 будет поставляться в страну из Китая, и даже огласили цены: от 989 тысячи рублей, что более чем на 100 тысяч дороже аналогичной модели российской сборки. Впрочем, из-за закрытия китайских предприятий появление кроссовера в стране теперь под вопросом.