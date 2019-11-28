Lifan сдвинул сроки возвращения кроссовера X70 в Россию

Днем ранее «Российская газета» со ссылкой на собственные источники заявила, что продажи «Лифана» на домашнем рынке стремятся к нулю, сборка машин на двух предприятиях остановлена, а самой компании грозит банкротство и уход с рынка. Представители марки назвали эту информацию «недостоверной», однако подтвердили, что один из заводов бренда в Чунцине действительно остановил производство автомобилей, но не по причине его продажи, а из-за «передачи земельного участка в пользу правительства».

Что касается финансового состояния Lifan, то компания совместно с Bank of Chongqing уже приступила к разработке плана по стабилизации ситуации. В частности, часть недвижимости была реализована, что принесло марке 10 миллиардов юаней, которые будут направлены на «усиление сегмента производства автомобилей».