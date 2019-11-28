Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:08

Lifan сдвинул сроки возвращения кроссовера X70 в Россию

Компания не отказывается от своих планов несмотря на слухи о возможном прекращении существования

Lifan X70
В российском представительстве китайской компании Lifan заявили, что продажи модели X70 возобновятся к концу декабря, а не осенью, как планировалось изначально. Автомобили будут возить в страну из Китая, несмотря на то, что будущее марки на домашнем рынке находится под угрозой.

Днем ранее «Российская газета» со ссылкой на собственные источники заявила, что продажи «Лифана» на домашнем рынке стремятся к нулю, сборка машин на двух предприятиях остановлена, а самой компании грозит банкротство и уход с рынка. Представители марки назвали эту информацию «недостоверной», однако подтвердили, что один из заводов бренда в Чунцине действительно остановил производство автомобилей, но не по причине его продажи, а из-за «передачи земельного участка в пользу правительства».

Что касается финансового состояния Lifan, то компания совместно с Bank of Chongqing уже приступила к разработке плана по стабилизации ситуации. В частности, часть недвижимости была реализована, что принесло марке 10 миллиардов юаней, которые будут направлены на «усиление сегмента производства автомобилей».

Lifan X70 для России

Планы Lifan относительно российского рынка остаются в силе. Кроссовер X70, продажи которого были временно приостановлены, вернется на рынок, но чуть позже, чем было объявлено ранее. Кроме того, компания намерена получить Одобрение типа транспортного средства на Myway китайской сборки.

За 10 месяцев 2019 года российские дилеры реализовали 3,7 тысячи новых автомобилей Lifan, что на 71 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Российская газета