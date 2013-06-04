Китайский конкурент Renault Duster станет качественнее

Компания Lifan Motors в декабре нынешнего года начнет продавать в России кроссовер X60 с улучшенным качеством сборки. Помимо этого, модель получит версию с автоматической коробкой передач. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского офиса китайского автопроизводителя сообщает "Автосреда".

На сегодняшний день Lifan X60, конкурентами которого являются Renault Duster и Great Wall Hover M4, предлагается только с 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 128 лошадиных сил, сочетающимся пока исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач. Самая дешевая версия вседорожника – Base – оценена в 499 тысяч 900 рублей. Топовая модификация LX стоит 559 тысяч 900 рублей.

Ранее сообщалось, что компания Lifan Motors до февраля следующего года намерена вывести на российский рынок две новых и две рестайлинговых модели. В продаже появятся седан Cebrium, четырехдверка Breez нового поколения, а также обновленные Solano и Smily.