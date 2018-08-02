Французская Ligier отпразднует 50-летие особым «Мустангом»

Французская компания Ligier, ранее известная как производитель гоночных машин и спорткаров, анонсировала новую модель. Судя по первому изображению, это будет сильно модифицированная версия Ford Mustang, выпуск которой приурочат к 50-летней годовщине марки.

Спорткар построят в сотрудничестве с давним партнером Ligier фирмой Onroak Automotive. В качестве силовой установки будет использоваться 3,7-литровый двигатель V6 мощностью 335 лошадиных сил. Такой агрегат раньше устанавливался на «Мустанги».

По предварительной информации, новинка от Ligier дебютирует в сентябре. Продажи машины начнутся в ноябре по цене от 89 тысяч евро (6,5 миллиона рублей по текущему курсу). Спорткар омологирован в соответствии с требованиями FIA E II-SH, что означает четыре места в салоне.

Ligier JS2

История Ligier началась с модели JS2, которая выпускалась в период с 1971 по 1977 год. В основе машины лежала рама из штампованной стали и стеклопластиковый кузов. Среднемоторный спорткар оснащался 2,7-литровым двигателем от Citroen SM, отдача которого составляла сначала 170, а потом 190 лошадиных сил. С 2008 года Ligier выпускает ситикары, электромобили и квадрициклы.

Ligier JS7

Однако наибольшую известность Ligier принесло участие в гонках. Команда участвовала в Формуле 1, а также марафоне «24 часа Ле-Мана». В 1977 году гонщик Жак Лаффит за рулем болида Ligier JS7 с двигателем Matra V12 стал победителем Гран-при Швеции.