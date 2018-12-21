Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:11

Видео: дилерский центр Mercedes-Benz для детей

Компания на один день открыла поп-ап шоу-рум в торговом центре

Компания Mercedes-Benz на один день открыла в торговом центре King of Prussia, штат Пенсильвания, «поп-ап шоу-рум» (временную площадку) для детей. По замыслу авторов идеи, здесь маленькие посетители смогут испытать те же ощущения, что при посещении настоящего дилерского центра.

Под вывеской Lil Benz Dealership скрывается экспозиция из нескольких игрушечных машин, каждую из которых можно протестировать. В шоу-руме представлены CLA AMG, GLS, SLS AMG и G-Class, у которых светят фары, работают кнопки запуска двигателя и звуковые сигналы. Зайдя в Lil Benz Dealership, ребёнок может получить в подарок раскраску, сделанную в виде инструкции по эксплуатации, а также собственное водительское удостоверение.

Видео: Mercedes-Benz USA

В феврале Porsche открыл самый высокогорный «поп-ап стор» на вершине склона во французской коммуне Валь д’Изер. Он находится на уровне 2300 метров над уровнем моря рядом с рестораном ROK в горнолыжном курорте Мерибель.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...