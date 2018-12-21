Видео: дилерский центр Mercedes-Benz для детей

Под вывеской Lil Benz Dealership скрывается экспозиция из нескольких игрушечных машин, каждую из которых можно протестировать. В шоу-руме представлены CLA AMG, GLS, SLS AMG и G-Class, у которых светят фары, работают кнопки запуска двигателя и звуковые сигналы. Зайдя в Lil Benz Dealership, ребёнок может получить в подарок раскраску, сделанную в виде инструкции по эксплуатации, а также собственное водительское удостоверение.
Видео: Mercedes-Benz USA
В феврале Porsche открыл самый высокогорный «поп-ап стор» на вершине склона во французской коммуне Валь д’Изер. Он находится на уровне 2300 метров над уровнем моря рядом с рестораном ROK в горнолыжном курорте Мерибель.