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14:30

Посмотрите на лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

В США сделали 13-метровый лимузин из бизнес-джета

На YouTube-канале Barcroft Cars появился ролик с обзором необычного лимузина, построенного на базе бизнес-джета. Автомобиль оценивается в пять миллионов долларов, при этом на нем можно ездить и по дорогам общего пользования.

Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов

Длина лимузина составляет 12,8 метра, ширина – 2,4 метра, а высота – 3,5 метра. Автомобиль весит почти 5,5 тонны и может вместить девять пассажиров.

Видео Barcroft Cars

Он оснащен 21-дюймовыми колесами, полностью кастомной подвеской, мощной аудиосистемой (с динамиками и субвуферами как внутри, так и снаружи), светодиодной подсветкой потолка и пола и восьмицилиндровым бензиновым двигателем. По словам создателей лимузина-самолета, максимальная скорость подобной машины может достигнуть 160 километров в час.

Постройка лимузина началась в 2006 и закончилась только к концу прошлого года. Компания Jetsetter, создавшая машину, планирует собрать и другие экземпляры по специальным заказам.

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