Посмотрите на лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Длина лимузина составляет 12,8 метра, ширина – 2,4 метра, а высота – 3,5 метра. Автомобиль весит почти 5,5 тонны и может вместить девять пассажиров.
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Он оснащен 21-дюймовыми колесами, полностью кастомной подвеской, мощной аудиосистемой (с динамиками и субвуферами как внутри, так и снаружи), светодиодной подсветкой потолка и пола и восьмицилиндровым бензиновым двигателем. По словам создателей лимузина-самолета, максимальная скорость подобной машины может достигнуть 160 километров в час.
Постройка лимузина началась в 2006 и закончилась только к концу прошлого года. Компания Jetsetter, создавшая машину, планирует собрать и другие экземпляры по специальным заказам.