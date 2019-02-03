Посмотрите на лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Видео Barcroft Cars

Он оснащен 21-дюймовыми колесами, полностью кастомной подвеской, мощной аудиосистемой (с динамиками и субвуферами как внутри, так и снаружи), светодиодной подсветкой потолка и пола и восьмицилиндровым бензиновым двигателем. По словам создателей лимузина-самолета, максимальная скорость подобной машины может достигнуть 160 километров в час.

Постройка лимузина началась в 2006 и закончилась только к концу прошлого года. Компания Jetsetter, создавшая машину, планирует собрать и другие экземпляры по специальным заказам.