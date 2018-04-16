Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов

Авиамоторы на автомобилях
Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов

16 апреля

Несмотря на то, что некоторые автопроизводители так или иначе связаны с авиацией, моторы от самолетов и вертолетов на машинах практически не встречаются. Причин тому масса: дороговизна, сложность обслуживания, ухудшение развесовки, узкий рабочий диапазон… Тем не менее, эти формальности не останавливают смелых и мечтательных инженеров по всему миру. Мы предлагаем вашему вниманию десять самых необычных автомобилей с авиационными двигателями.

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Thrust SSC

Поскольку для установления рекордов скорости на суше управляемость особо не важна (в отличие от тягового усилия), большинство машин, которые в разные годы были (или пытались быть) самыми быстрыми на планете, оснащались именно авиационными двигателями. Higham Special, Napier-Campbell Blue Bird, Sunbeam 1000 hp и, конечно же, Thrust SSC – все они приводились в движение моторами от самолетов.

Силовая установка нынешнего рекордсмена Thrust SSC представляет собой два турбовентиляторных двигателя Rolls-Royce Spey, которые встречаются на истребителях F-4 Phantom II. Они позволили Thrust SSC достичь скорости 1228 километров в час. Автомобиль, который попытается побить этот рекорд – Bloodhound SSC, – тоже будет оснащен реактивным двигателем от самолета: Eurojet EJ200, установленный на Bloodhound, используется на истребителях Eurofighter Typhoon.

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Mercedes-Benz T80

Претензии на звание быстрейшего в мире автомобиля в свое время были и у Mercedes. 750 километров в час – на такую скорость должен был выйти спроектированный Фердинандом Порше шестиколесный Mercedes-Benz T80, оснащенный 44,5-литровым двигателем Daimler-Benz DB 603 (модернизированная версия мотора истребителя Messerschmitt Bf 109). Построенный к 1939 году 3000-сильный автомобиль был полностью готов к испытаниям, но началась Вторая мировая война, которая поставила крест на установлении рекорда. К счастью, войну Т80 смог пережить (его хранили в железном контейнере в Австрии), но на попытку установки рекорда он так и не выехал. Сейчас Т80 является частью композиции музея Mercedes в Штутгарте.

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Lotus 56

Впрочем, в разные годы предпринимались попытки научить ездить машины с двигателями от самолетов и вертолетов не только по прямой и бэнкингам. Одна из них – Lotus 56, полноприводный болид, который принимал участи в «Инди-500» 1968 года и нескольких гонках чемпионата Формулы 1 1971 года. Машина с газотурбинным двигателем ST6 (применяется на вертолете Sikorsky S-76) выиграла поул-позицию в «Инди» и чуть не стала победительницей гонки, но технические проблемы помешали триумфу команды Lotus.

В Формуле-1 модернизированный Lotus 56, получивший имя 56В, выступал гораздо хуже – лучшим результатом стало 8 место на скоростном Гран-При Италии, завоеванное Эмерсоном Фиттипальди. Lotus 56 печально известен тем, что стал роковой машиной для Майка Спенса.

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Tucker Sedan

Устанавливались ли авиационные двигатели на серийные автомобили? Таких примеров единицы, и самый ярких из них – во многом революционный американский седан Tucker, известный также как Tucker Torpedo. В машине было реализовано множество инноваций (независимые подвески, дисковые тормоза четырех колес, травмобезопасные стекла и торпедо), а также использовался настоящий вертолетный двигатель Franklin O-335 – чаще всего он встречался на вертолете Bell 47. Вот только машин таких построили всего 51 штуку, большая часть из которых были оснащены именно таким мотором «Франклин».

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Brutus

Куда чаще авиационные двигатели с автомобильными шасси пытались соединить простые автоэнтузиасты. Именно благодаря желанию, а не дальновидному инженерному расчету, на свет появился огнедышащий зверь Brutus, засветившийся в 18 сезоне программы Top Gear. Автомобиль был построен вскоре после Второй мировой войны с использованием рамы от American LaFrance 1908 года и 46,9-литрового самолетного V12 производства BMW 1925 года. Мотор развивает 500 лошадиных сил при 1500 оборотах в минуту и потребляет литр топлива на километр пробега.

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Fiat Botafogo Special

Это, конечно, не знаменитый фиатовский «Мефистофель», но тоже выдающаяся страница инженерии довоенной эпохи. Fiat Botafogo Special был построен в 1917 году аргентинским гонщиком Адольфо Скандроглио. Изначально автомобиль, приводимый в движение авиационным 21,7-литровым мотором Fiat A.12, не имел даже тормозов, что стало причиной гибели Скандроглио в 1949-ом, но уже ближе к XXI веку автомобиль слегка модернизировали, добавив пару тормозных механизмов от Mercedes. Сегодня Botafogo Special владеет известный ведущий и автомобильный коллекционер Джей Лено, у которого в коллекции четыре машины с авиационными двигателями.

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GM EcoJet

Например, такая. В 50-е годы прошлого века General Motors (да и вообще вся «Большая американская троица») всерьез считали, что за газотурбинными двигателями будущее. Увы, массовый характер идея так и не приобрела, зато была реализована в эксклюзивном автомобиле для того же Джея Лено. Построенный на базе «Корветта», суперкар EcoJet приводится в движение 650-сильным двигателем Honeywell LT-101, который встречается как на вертолетах Bell, так и на легких самолетах Cessna. Кузов купе, представленного в 2006 году, изготовлен из кевлара и карбона.

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The Beast

В конце прошлого десятилетия о самодельном шутинг-брейке The Beast не писал только ленивый – настолько захватывающей была история автомобиля, которым владел Джон Додд. На заре своей жизни The Beast выглядел иначе (и даже нес на носу радиаторную решетку-колоннаду от Rolls-Royce), но после судебных исков от Rolls-Royce и пожара автомобиль существенно преобразился. Что осталось неизменным, так это 27-литровый двигатель Rolls-Royce Merlin под капотом «Зверя», который устанавливался на легендарные «Спитфайры» времен Второй мировой. Правда, в случае с The Beast двигатель не имеет нагнетателя, поэтому мощность силовой установки составляет «смешные» 800 лошадиных сил.

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Allison Hot Rod

«В 50-е я увидел машину с авиационным двигателем. Тогда я пообещал себе, что и у меня когда-то будет такая же», – говорил в интервью Клифф Хикс, создатель хот-рода на полностью кастомной раме с 12-цилиндровым двигателем Allison за передней осью. Кузов машины был изготовлен из стеклопластика, множество компонентов было позаимствовано у автомобилей Ford. В итоге получился достаточно легкий и очень быстрый родстер – ведь отдача двигателя, который ставился на истребитель Lockheed P-38 Lightning, составляет более 1800 лошадиных сил!

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Goggomobil

Разумеется, существует множество других проектов с использованием авиационных двигателей, в том числе и турбореактивных. Многие такие машины выступают в дрэг-рейсинге, где в мгновение ока пролетают дистанцию в четверть мили. Но мало какой подобный проект сравнится по безумию с этим Goggomobil, оснащенным 9-цилиндровым российским радиальным авиамотором М14П Ивана Михайловича Веденеева. Форсированный с 360 до 430 сил, двигатель превратил субкомпактный Goggomobil (да, это не Запорожец!) в огнедышащего дракона. \m

Иллюстрации: Из открытых источников
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