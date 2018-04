Авиамоторы на автомобилях

Несмотря на то, что некоторые автопроизводители так или иначе связаны с авиацией, моторы от самолетов и вертолетов на машинах практически не встречаются. Причин тому масса: дороговизна, сложность обслуживания, ухудшение развесовки, узкий рабочий диапазон… Тем не менее, эти формальности не останавливают смелых и мечтательных инженеров по всему миру. Мы предлагаем вашему вниманию десять самых необычных автомобилей с авиационными двигателями.

Thrust SSC

Поскольку для установления рекордов скорости на суше управляемость особо не важна (в отличие от тягового усилия), большинство машин, которые в разные годы были (или пытались быть) самыми быстрыми на планете, оснащались именно авиационными двигателями. Higham Special, Napier-Campbell Blue Bird, Sunbeam 1000 hp и, конечно же, Thrust SSC – все они приводились в движение моторами от самолетов.

Силовая установка нынешнего рекордсмена Thrust SSC представляет собой два турбовентиляторных двигателя Rolls-Royce Spey, которые встречаются на истребителях F-4 Phantom II. Они позволили Thrust SSC достичь скорости 1228 километров в час. Автомобиль, который попытается побить этот рекорд – Bloodhound SSC, – тоже будет оснащен реактивным двигателем от самолета: Eurojet EJ200, установленный на Bloodhound, используется на истребителях Eurofighter Typhoon.

Mercedes-Benz T80

Претензии на звание быстрейшего в мире автомобиля в свое время были и у Mercedes. 750 километров в час – на такую скорость должен был выйти спроектированный Фердинандом Порше шестиколесный Mercedes-Benz T80, оснащенный 44,5-литровым двигателем Daimler-Benz DB 603 (модернизированная версия мотора истребителя Messerschmitt Bf 109). Построенный к 1939 году 3000-сильный автомобиль был полностью готов к испытаниям, но началась Вторая мировая война, которая поставила крест на установлении рекорда. К счастью, войну Т80 смог пережить (его хранили в железном контейнере в Австрии), но на попытку установки рекорда он так и не выехал. Сейчас Т80 является частью композиции музея Mercedes в Штутгарте.

Lotus 56

Впрочем, в разные годы предпринимались попытки научить ездить машины с двигателями от самолетов и вертолетов не только по прямой и бэнкингам. Одна из них – Lotus 56, полноприводный болид, который принимал участи в «Инди-500» 1968 года и нескольких гонках чемпионата Формулы 1 1971 года. Машина с газотурбинным двигателем ST6 (применяется на вертолете Sikorsky S-76) выиграла поул-позицию в «Инди» и чуть не стала победительницей гонки, но технические проблемы помешали триумфу команды Lotus.

В Формуле-1 модернизированный Lotus 56, получивший имя 56В, выступал гораздо хуже – лучшим результатом стало 8 место на скоростном Гран-При Италии, завоеванное Эмерсоном Фиттипальди. Lotus 56 печально известен тем, что стал роковой машиной для Майка Спенса.

Tucker Sedan

Устанавливались ли авиационные двигатели на серийные автомобили? Таких примеров единицы, и самый ярких из них – во многом революционный американский седан Tucker, известный также как Tucker Torpedo. В машине было реализовано множество инноваций (независимые подвески, дисковые тормоза четырех колес, травмобезопасные стекла и торпедо), а также использовался настоящий вертолетный двигатель Franklin O-335 – чаще всего он встречался на вертолете Bell 47. Вот только машин таких построили всего 51 штуку, большая часть из которых были оснащены именно таким мотором «Франклин».

Brutus

Куда чаще авиационные двигатели с автомобильными шасси пытались соединить простые автоэнтузиасты. Именно благодаря желанию, а не дальновидному инженерному расчету, на свет появился огнедышащий зверь Brutus, засветившийся в 18 сезоне программы Top Gear. Автомобиль был построен вскоре после Второй мировой войны с использованием рамы от American LaFrance 1908 года и 46,9-литрового самолетного V12 производства BMW 1925 года. Мотор развивает 500 лошадиных сил при 1500 оборотах в минуту и потребляет литр топлива на километр пробега.

Fiat Botafogo Special

Это, конечно, не знаменитый фиатовский «Мефистофель», но тоже выдающаяся страница инженерии довоенной эпохи. Fiat Botafogo Special был построен в 1917 году аргентинским гонщиком Адольфо Скандроглио. Изначально автомобиль, приводимый в движение авиационным 21,7-литровым мотором Fiat A.12, не имел даже тормозов, что стало причиной гибели Скандроглио в 1949-ом, но уже ближе к XXI веку автомобиль слегка модернизировали, добавив пару тормозных механизмов от Mercedes. Сегодня Botafogo Special владеет известный ведущий и автомобильный коллекционер Джей Лено, у которого в коллекции четыре машины с авиационными двигателями.

GM EcoJet

Например, такая. В 50-е годы прошлого века General Motors (да и вообще вся «Большая американская троица») всерьез считали, что за газотурбинными двигателями будущее. Увы, массовый характер идея так и не приобрела, зато была реализована в эксклюзивном автомобиле для того же Джея Лено. Построенный на базе «Корветта», суперкар EcoJet приводится в движение 650-сильным двигателем Honeywell LT-101, который встречается как на вертолетах Bell, так и на легких самолетах Cessna. Кузов купе, представленного в 2006 году, изготовлен из кевлара и карбона.

The Beast

В конце прошлого десятилетия о самодельном шутинг-брейке The Beast не писал только ленивый – настолько захватывающей была история автомобиля, которым владел Джон Додд. На заре своей жизни The Beast выглядел иначе (и даже нес на носу радиаторную решетку-колоннаду от Rolls-Royce), но после судебных исков от Rolls-Royce и пожара автомобиль существенно преобразился. Что осталось неизменным, так это 27-литровый двигатель Rolls-Royce Merlin под капотом «Зверя», который устанавливался на легендарные «Спитфайры» времен Второй мировой. Правда, в случае с The Beast двигатель не имеет нагнетателя, поэтому мощность силовой установки составляет «смешные» 800 лошадиных сил.

Allison Hot Rod

«В 50-е я увидел машину с авиационным двигателем. Тогда я пообещал себе, что и у меня когда-то будет такая же», – говорил в интервью Клифф Хикс, создатель хот-рода на полностью кастомной раме с 12-цилиндровым двигателем Allison за передней осью. Кузов машины был изготовлен из стеклопластика, множество компонентов было позаимствовано у автомобилей Ford. В итоге получился достаточно легкий и очень быстрый родстер – ведь отдача двигателя, который ставился на истребитель Lockheed P-38 Lightning, составляет более 1800 лошадиных сил!

Goggomobil

Разумеется, существует множество других проектов с использованием авиационных двигателей, в том числе и турбореактивных. Многие такие машины выступают в дрэг-рейсинге, где в мгновение ока пролетают дистанцию в четверть мили. Но мало какой подобный проект сравнится по безумию с этим Goggomobil, оснащенным 9-цилиндровым российским радиальным авиамотором М14П Ивана Михайловича Веденеева. Форсированный с 360 до 430 сил, двигатель превратил субкомпактный Goggomobil (да, это не Запорожец!) в огнедышащего дракона. \m

Иллюстрации: Из открытых источников