Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками

Частью аудиосистемы стали 12-канальный усилитель, два сабвуфера и мидвуфер, 25-миллиметровые твитеры, два среднечастотных динамика и потолочная двухуровневая акустика. Кроме того, медиакомплекс поддерживает технологию Clari-Fi, позволяющую восстанавливать качество звука в сжатых файлах. На качество музыки в салоне Lincoln Aviator также работают акустические лобовое и боковые стекла, а также акустические накладки днища и колесных арок.