Новый Lincoln Aviator оказался мощнее ожидаемого

Разница в мощности вызвана традиционной осторожностью американских автопроизводителей — перед сертификацией модели концерны указывают меньшую отдачу двигателя, а накануне старта продаж раскрывают настоящие характеристики. Десятипроцентная прибавка для подключаемого гибрида скорее исключение, ведь обычно различия скромнее: например, базовый Aviator с 3,0-литровой 405-сильной (563 Нм) «шестеркой» по сравнению с ноябрем прибавил 21 Нм крутящего момента при той же мощности.

Динамические характеристики кроссоверов Lincoln пока не обнародовал, не разглашается запас хода гибридной версии на чистой электротяге, и даже расход топлива электрифицированного «Авиатора» держится в секрете. Зато уже известно, что практичность гибрида не пострадала: модификация с батареей имеет тот же объем багажника (от 518 литров до 2200 литров), что и обычная бензиновая версия.