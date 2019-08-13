Новый Lincoln Aviator оказался мощнее ожидаемого

Разница в мощности вызвана традиционной осторожностью американских автопроизводителей — перед сертификацией модели концерны указывают меньшую отдачу двигателя, а накануне старта продаж раскрывают настоящие характеристики. Десятипроцентная прибавка для подключаемого гибрида скорее исключение, ведь обычно различия скромнее: например, базовый Aviator с 3,0-литровой 405-сильной (563 Нм) «шестеркой» по сравнению с ноябрем прибавил 21 Нм крутящего момента при той же мощности.
Динамические характеристики кроссоверов Lincoln пока не обнародовал, не разглашается запас хода гибридной версии на чистой электротяге, и даже расход топлива электрифицированного «Авиатора» держится в секрете. Зато уже известно, что практичность гибрида не пострадала: модификация с батареей имеет тот же объем багажника (от 518 литров до 2200 литров), что и обычная бензиновая версия.
Конфигуратор модели в США уже работает: базовый Aviator с шестицилиндровым мотором и задним приводом обойдется в 51 100 долларов (3,35 миллиона рублей). Полноприводный кроссовер стоит как минимум 53 600 долларов (3,5 миллиона рублей), гибридная составляющая поднимет цену до 70 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей), а максимально оснащенный Lincoln Aviator обойдется дороже 90 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей).
Для сравнения, в России с 3,5 миллионов рублей стартовали цены на ближайшего «родственника» «Авиатора» — полноприводный Ford Exlporer Limited предыдущего поколения.