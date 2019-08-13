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13:29

Новый Lincoln Aviator оказался мощнее ожидаемого

Гибрид «прибавил» 45 лошадиных сил

© Lincoln
Концерн Ford поделился окончательными характеристиками нового «Авиатора». Гибридная версия кроссовера Grand Touring выдает 501 лошадиную силу и 854 Нм крутящего момента — на 45 лошадиных сил и 41 Нм крутящего момента больше, чем было анонсировано в ноябре.

Разница в мощности вызвана традиционной осторожностью американских автопроизводителей — перед сертификацией модели концерны указывают меньшую отдачу двигателя, а накануне старта продаж раскрывают настоящие характеристики. Десятипроцентная прибавка для подключаемого гибрида скорее исключение, ведь обычно различия скромнее: например, базовый Aviator с 3,0-литровой 405-сильной (563 Нм) «шестеркой» по сравнению с ноябрем прибавил 21 Нм крутящего момента при той же мощности.

Динамические характеристики кроссоверов Lincoln пока не обнародовал, не разглашается запас хода гибридной версии на чистой электротяге, и даже расход топлива электрифицированного «Авиатора» держится в секрете. Зато уже известно, что практичность гибрида не пострадала: модификация с батареей имеет тот же объем багажника (от 518 литров до 2200 литров), что и обычная бензиновая версия.

Конфигуратор модели в США уже работает: базовый Aviator с шестицилиндровым мотором и задним приводом обойдется в 51 100 долларов (3,35 миллиона рублей). Полноприводный кроссовер стоит как минимум 53 600 долларов (3,5 миллиона рублей), гибридная составляющая поднимет цену до 70 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей), а максимально оснащенный Lincoln Aviator обойдется дороже 90 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей).

Для сравнения, в России с 3,5 миллионов рублей стартовали цены на ближайшего «родственника» «Авиатора» — полноприводный Ford Exlporer Limited предыдущего поколения.

Источник: motor1.com