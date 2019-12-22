Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:00

Lincoln получил щётки стеклоочистителей с подогревом

Для премиального кроссовера Aviator придумали новую опцию

Александр Пономарев
Американский кроссовер Lincoln Aviator получил подогреваемые стеклоочистители под названием VisioBlade, чтобы помочь водителю бороться с обледенением ветрового стекла.

В дополнение к подогреву передних и задних сидений, рулевого колеса, боковых зеркал и форсунок омывателя ветрового стекла, Lincoln Aviator получил щётки стеклоочистителей с подогревом. Разработчики утверждают, что щётки под названием VisioBlade могут нагреться с минусовой температуры до 30 градусов Цельсия всего за четыре минуты. «Тёплые» стеклоочистители также оснащены встроенными в рычаги форсунками омывателя для более эффективного использования жидкости.

По словам инженеров Lincoln, это помогает сократить расход стеклоомывателя на 50% и существенно улучшить качество очистки ветрового стекла. По итогам проведённых американцами испытаний, для разморозки стекла и «дворников» на Aviator при помощи обдува воздухом из климатической установки требуется более 15 минут. Технология VisioBlade от Lincoln может растопить корку льда более чем в три раза быстрее, заодно предотвращая налипание мокрого снега на щётки стеклоочистителей во время движения.