Lincoln получил щётки стеклоочистителей с подогревом

По словам инженеров Lincoln, это помогает сократить расход стеклоомывателя на 50% и существенно улучшить качество очистки ветрового стекла. По итогам проведённых американцами испытаний, для разморозки стекла и «дворников» на Aviator при помощи обдува воздухом из климатической установки требуется более 15 минут. Технология VisioBlade от Lincoln может растопить корку льда более чем в три раза быстрее, заодно предотвращая налипание мокрого снега на щётки стеклоочистителей во время движения.