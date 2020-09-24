Из 48-летнего Lincoln Continental сделали горячую ванну на колёсах

Купе купили за 600 долларов (46 тысяч рублей) в состоянии «почти на ходу». В ходе переделки автомобиль лишили крыши, салон обили стекловолокном, загерметизировали все щели и добавили водонепроницаемые уплотнения в основание рулевой колонки и педалей. Ходовая часть, которой предстояло выдержать вес 2650 литров воды, также подверглась доработке: машине усилили раму и установили новую пружинную подвеску.

Новая отделка салона оказалась способной удержать влагу, однако стоило купе тронуться с места, как вода начинала разливаться во все стороны – с этой издержкой пришлось смириться.