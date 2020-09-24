Из 48-летнего Lincoln Continental сделали горячую ванну на колёсах

Купе купили за 600 долларов (46 тысяч рублей) в состоянии «почти на ходу». В ходе переделки автомобиль лишили крыши, салон обили стекловолокном, загерметизировали все щели и добавили водонепроницаемые уплотнения в основание рулевой колонки и педалей. Ходовая часть, которой предстояло выдержать вес 2650 литров воды, также подверглась доработке: машине усилили раму и установили новую пружинную подвеску.
Новая отделка салона оказалась способной удержать влагу, однако стоило купе тронуться с места, как вода начинала разливаться во все стороны – с этой издержкой пришлось смириться.
Видео: 24hoursoflemons / YouTube
Чтобы не замёрзнуть во время заезда, ванну сделали подогреваемой. Для этого шланги с охлаждающей жидкостью были протянуты от двигателя в салон. Однако система оказалась непрактичной: спустя несколько километров пути вода в салоне стала грязной от ржавчины старенького V8 и нагрелась так, что «гонщикам» пришлось остановиться, вылезти из импровизированной ванны и перекрыть поступление горячей жидкости.
Минувшим летом канадец из Онтарио продемонстрировал один из самых неудачных способов перевозки джакузи на двухдверке Porsche 968. Мужчина решил не заморачиваться со специальным прицепом – вместо этого он сконструировал самодельную тележку из деревянных досок, за что нарвался на штраф.