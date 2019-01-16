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10:10

Корпорация монстров 3

Трап, сарай, тостер и другие самые необычные гоночные машины в мире

Мы уже писали про 24 Hours of LeMons — американскую пародию на марафон 24 часа Ле Мана, где старый хлам за 500 долларов способен устроить более эффектное шоу, чем гибридные прототипы за миллионы евро. А в этот раз публикуем заключительную подборку, пожалуй, самых чудных гоночных автомобилей в мире, которые выступают в этой серии. Сегодня вашему вниманию предстанут автомобиль-тостер, самый быстрый трап для самолета, четырехколесная лодка и даже гоночный сарай. Посмотрите на это буйство фантазии и больше ничему не удивляйтесь.

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