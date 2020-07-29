Редкий лимузин Lincoln продают за полмиллиона рублей

Лимузины компании Lincoln встречаются довольно часто. Однако американский бренд за свою историю выпустил несколько эксклюзивных моделей. Одним из таких автомобилей стал лимузин Lincoln Mark VI, построенный на платформе пятого поколения двухдверного купе 1972 года выпуска.

Выставленный на продажу 40-летний лимузин находится в хорошем состоянии. На белоснежном кузове, как и на хромированных элементах практически отсутствуют следы коррозии. По словам продавца, все детали эксклюзивной модели, включая набор из пяти колес Zenith, являются оригинальными. Интерьер автомобиля выполнен из красной замши. Алым цветом также окрашен руль и приборная панель. В салоне лимузина есть телевизор с пультом управления и мини-бар.