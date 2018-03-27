Lincoln вернет седану Continental «суицидальные» двери

Седан Lincoln Continental может получить так называемые «суицидальные» двери, то есть открывающиеся против хода движения. Об этом со ссылкой на дилеров марки пишет издание Automotive News. Подобное решение производитель использовал на машинах 60-х годов.

На ежегодной встрече дилеров Lincoln показал фотографии новой модификации седана и рассказал о планах вывода ее на рынок. Однако точных сроков появления такой машины и более детальной информации пока нет. Также непонятно будут «суицидальные» двери у модели текущего поколения или следующего.

Lincoln Continental 1962 года.

Модель Continental американский производитель возродил в 2016 году — машина пришла на смену MKS. Десятое поколения седана построено на платформе Ford Mondeo. На американском рынке Continental доступен с твин-турбо моторами семейства EcoBoost объемом 2,7 и 3,0 литра, а также атмосферным Cyclone V6 3.7. Отдача двигателей составляет 340, 406 и 309 лошадиных сил соответственно.

Цены на Lincoln Continental начинаются от 45 160 долларов (2 581 000 рублей).

Ранее Lincoln подтвердил возрождение модели Aviator и опубликовал первый тизер автомобиля. Публичный дебют новинки состоится на Нью-Йоркском автосалоне в конце марта.